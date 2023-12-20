https://ukraina.ru/20231220/1052249907.html

"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках

"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках - 20.12.2023 Украина.ру

"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках

Сейчас в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. Под Херсоном противник пытается изобразить хоть какой-то успех и отправляет на смерть своих подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-20T05:20

2023-12-20T05:20

2023-12-20T06:14

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Очевидно, что киевскому режиму нужен хоть какой-то условно позитивный военный шаг. Для этого они отправляют подготовленных солдат на верную смерть на плацдарме в Крынках, рассказал политолог.Конечно, со стороны Украины это идиотизм и дикий цинизм. Но на других участках фронта в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. А под Херсоном можно показать хоть что-то, добавил он.Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под плотным огнем. Как достойный противник украинские морпехи заслуживают уважения. Но эти военные служат нацистскому режиму и должны быть уничтожены, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

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