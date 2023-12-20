"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках - 20.12.2023 Украина.ру
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"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках
"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках - 20.12.2023 Украина.ру
"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках
Сейчас в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. Под Херсоном противник пытается изобразить хоть какой-то успех и отправляет на смерть своих подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-20T05:20
2023-12-20T06:14
новости
херсонское направление
россия
украина
плацдарм
днепр (река)
купянск
донбасс
запорожье
морпехи
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Очевидно, что киевскому режиму нужен хоть какой-то условно позитивный военный шаг. Для этого они отправляют подготовленных солдат на верную смерть на плацдарме в Крынках, рассказал политолог.Конечно, со стороны Украины это идиотизм и дикий цинизм. Но на других участках фронта в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. А под Херсоном можно показать хоть что-то, добавил он.Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под плотным огнем. Как достойный противник украинские морпехи заслуживают уважения. Но эти военные служат нацистскому режиму и должны быть уничтожены, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html
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новости, херсонское направление, россия, украина, плацдарм, днепр (река), купянск, донбасс, запорожье, морпехи, всу, вс рф
Новости, Херсонское направление, Россия, Украина, плацдарм, Днепр (река), Купянск, Донбасс, Запорожье, морпехи, ВСУ, ВС РФ

"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках

05:20 20.12.2023 (обновлено: 06:14 20.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
Президент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
© Пресс-служба президента Украины
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Сейчас в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. Под Херсоном противник пытается изобразить хоть какой-то успех и отправляет на смерть своих подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Очевидно, что киевскому режиму нужен хоть какой-то условно позитивный военный шаг. Для этого они отправляют подготовленных солдат на верную смерть на плацдарме в Крынках, рассказал политолог.
Конечно, со стороны Украины это идиотизм и дикий цинизм. Но на других участках фронта в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. А под Херсоном можно показать хоть что-то, добавил он.
"История с морпехами в Крынках напоминает историю с "киборгами". Когда их заперли на третьем этаже Донецкого аэропорта, им кричали: "мужики, сдавайтесь". А они ответили: "да пошли вы, русские не сдаются". Пришлось подогнать два АГСа (автоматический станковый гранатомет) и закидать их с двух сторон", - подчеркнул Самойлов.
Только профессионал может форсировать Днепр в плохую погоду под плотным огнем. Как достойный противник украинские морпехи заслуживают уважения. Но эти военные служат нацистскому режиму и должны быть уничтожены, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 16:22
Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тылСейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов на определенную тактическую глубину. Но за этой линией таких укреплений нет. Там только степи и Днепр
 
НовостиХерсонское направлениеРоссияУкраинаплацдармДнепр (река)КупянскДонбассЗапорожьеморпехиВСУВС РФ
 
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