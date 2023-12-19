https://ukraina.ru/20231219/1052249295.html

Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский

Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру

Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряды Вооружённых сил страны не будут пополнять за счёт женщин, однако допустил снижение мобилизационного возраста

2023-12-19T20:59

2023-12-19T20:59

2023-12-19T21:20

новости

украина

владимир зеленский

президент

сво

мобилизация

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Говоря о мобилизации в стране, Зеленский напомнил, что новобранцев обеспечивает население страны. Так, одного мобилизованного снабжает шесть украинцев, которые исправно платят налоги.Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, президент, сво, мобилизация