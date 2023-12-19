Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру
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Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский
Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру
Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряды Вооружённых сил страны не будут пополнять за счёт женщин, однако допустил снижение мобилизационного возраста
2023-12-19T20:59
2023-12-19T21:20
новости
украина
владимир зеленский
президент
сво
мобилизация
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Говоря о мобилизации в стране, Зеленский напомнил, что новобранцев обеспечивает население страны. Так, одного мобилизованного снабжает шесть украинцев, которые исправно платят налоги.Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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новости, украина, владимир зеленский, президент, сво, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президент, СВО, мобилизация

Закон о мобилизации женщин не подпишу — Зеленский

20:59 19.12.2023 (обновлено: 21:20 19.12.2023)
 
© скриншотВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© скриншот
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряды Вооружённых сил страны не будут пополнять за счёт женщин, однако допустил снижение мобилизационного возраста
"Женщин не мобилизуем, закон о мобилизации женщин не подпишу. Если будут адекватные аргументы, то будем снижать мобилизационный возраст до 25 лет", - заявил Зеленский.
Говоря о мобилизации в стране, Зеленский напомнил, что новобранцев обеспечивает население страны. Так, одного мобилизованного снабжает шесть украинцев, которые исправно платят налоги.
"Как нашему правительству найти плюс три триллиона налогоплательщиков в январе. Такое задание", – заключил президент.
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийпрезидентСВОмобилизация
 
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