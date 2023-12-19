Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу - 19.12.2023 Украина.ру
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Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу
Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу - 19.12.2023 Украина.ру
Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу
На данный момент численность армии России составляет 1 150 000 военнослужащих. Об этом сообщил 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу
2023-12-19T14:31
2023-12-19T14:31
новости
сергей шойгу
финляндия
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"Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 года полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих. Сформированы и полностью укомплектованы две войсковые армии, смешанный авиационный комплекс, 50 соединений воинских частей, в том числе 4 дивизии, 18 бригад, 28 полков", – рассказал Шойгу.В связи со вступлением Финляндии и предстоящим принятием Швеции в НАТО продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. "Учитывая подписанное между Финляндией и США соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все 4 авиабазы, соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих", — заключил Шойгу.
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новости, сергей шойгу, финляндия
Новости, Сергей Шойгу, Финляндия

Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу

14:31 19.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание руководящего состава Минобороны РФ
Совещание руководящего состава Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
На данный момент численность армии России составляет 1 150 000 военнослужащих. Об этом сообщил 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу
"Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 года полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих. Сформированы и полностью укомплектованы две войсковые армии, смешанный авиационный комплекс, 50 соединений воинских частей, в том числе 4 дивизии, 18 бригад, 28 полков", – рассказал Шойгу.
В связи со вступлением Финляндии и предстоящим принятием Швеции в НАТО продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов.
"Учитывая подписанное между Финляндией и США соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все 4 авиабазы, соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих", — заключил Шойгу.
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
3 октября, 13:56
Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации нетМинистр обороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации. Об этом он сообщил 3 октября на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ
 
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