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Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу

Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу - 19.12.2023 Украина.ру

Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу

На данный момент численность армии России составляет 1 150 000 военнослужащих. Об этом сообщил 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу

2023-12-19T14:31

2023-12-19T14:31

2023-12-19T14:31

новости

сергей шойгу

финляндия

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"Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 года полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих. Сформированы и полностью укомплектованы две войсковые армии, смешанный авиационный комплекс, 50 соединений воинских частей, в том числе 4 дивизии, 18 бригад, 28 полков", – рассказал Шойгу.В связи со вступлением Финляндии и предстоящим принятием Швеции в НАТО продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. "Учитывая подписанное между Финляндией и США соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все 4 авиабазы, соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих", — заключил Шойгу.

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новости, сергей шойгу, финляндия