Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ - 19.12.2023 Украина.ру
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Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ
Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ - 19.12.2023 Украина.ру
Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ
Генерал-майор уверен, что установить настоящее прослушивание устройство было просто невозможно, а значит это просто провокация
2023-12-19T12:31
2023-12-19T12:31
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валерий залужный
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Прослушка у главнокомандующего Залужного была имитацией устройства, заявил в эфире "Радио Свобода"* генерал-майор СБУ Виктор Ягун.В целом во время совещаний Залужного в помещениях работает спецаппаратура, блокирующая записывающие устройства, кроме этого кабинеты регулярно проверяются. В связи с этим установка муляжа прослушки он назвал провокацией. По факту обнаружения прослушивающих устройств в кабинете Залужного Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.*Организация выполняет функции иностранного агента.
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Новости, Новости Украины, Валерий Залужный, прослушка

Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ

12:31 19.12.2023
 
© CC0, PixabayНаушники
Наушники
© CC0, Pixabay
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Генерал-майор уверен, что установить настоящее прослушивание устройство было просто невозможно, а значит это просто провокация
Прослушка у главнокомандующего Залужного была имитацией устройства, заявил в эфире "Радио Свобода"* генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
"Насколько мне известно, не было средств не только записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи", – пояснил Ягун.
В целом во время совещаний Залужного в помещениях работает спецаппаратура, блокирующая записывающие устройства, кроме этого кабинеты регулярно проверяются.
В связи с этим установка муляжа прослушки он назвал провокацией.
"Где-то через некоторое время попытаются выбросить какие-то аудиозаписи, сделанные с помощью искусственного интеллекта с голосом, подобным на Залужного, которые в очередной раз будут поднимать тему противостояния военной и гражданской власти в Украине. Наверное, это выгодно врагу", - сказал генерал-майор.
По факту обнаружения прослушивающих устройств в кабинете Залужного Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.
*Организация выполняет функции иностранного агента.
08:03
Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ ЗалужногоВ рабочем кабинете главкома Валерия Залужного обнаружено прослушивающее устройство. Это информацию подтвердил сам генерал на пресс-конференции и высказал мнение, что это война против него.
 
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