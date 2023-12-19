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Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ

Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ - 19.12.2023 Украина.ру

Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ

Генерал-майор уверен, что установить настоящее прослушивание устройство было просто невозможно, а значит это просто провокация

2023-12-19T12:31

2023-12-19T12:31

2023-12-19T12:31

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Прослушка у главнокомандующего Залужного была имитацией устройства, заявил в эфире "Радио Свобода"* генерал-майор СБУ Виктор Ягун.В целом во время совещаний Залужного в помещениях работает спецаппаратура, блокирующая записывающие устройства, кроме этого кабинеты регулярно проверяются. В связи с этим установка муляжа прослушки он назвал провокацией. По факту обнаружения прослушивающих устройств в кабинете Залужного Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.*Организация выполняет функции иностранного агента.

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