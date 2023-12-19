Прослушка в кабинете Залужного оказалась "куклой" – генерал-майор СБУ
© CC0, PixabayНаушники
© CC0, Pixabay
Генерал-майор уверен, что установить настоящее прослушивание устройство было просто невозможно, а значит это просто провокация
Прослушка у главнокомандующего Залужного была имитацией устройства, заявил в эфире "Радио Свобода"* генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
"Насколько мне известно, не было средств не только записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи", – пояснил Ягун.
В целом во время совещаний Залужного в помещениях работает спецаппаратура, блокирующая записывающие устройства, кроме этого кабинеты регулярно проверяются.
В связи с этим установка муляжа прослушки он назвал провокацией.
"Где-то через некоторое время попытаются выбросить какие-то аудиозаписи, сделанные с помощью искусственного интеллекта с голосом, подобным на Залужного, которые в очередной раз будут поднимать тему противостояния военной и гражданской власти в Украине. Наверное, это выгодно врагу", - сказал генерал-майор.
По факту обнаружения прослушивающих устройств в кабинете Залужного Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.
*Организация выполняет функции иностранного агента.