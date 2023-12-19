Внезапное прозрение. Зачем Foreign Policy защищает права человека на Украине - 19.12.2023 Украина.ру
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Внезапное прозрение. Зачем Foreign Policy защищает права человека на Украине
Внезапное прозрение. Зачем Foreign Policy защищает права человека на Украине - 19.12.2023 Украина.ру
Внезапное прозрение. Зачем Foreign Policy защищает права человека на Украине
Вы не представляете: оказывается, на Украине нарушаются гражданские права! И пишет об этом вполне респектабельное американское издание Foreign Policy
2023-12-19T12:35
2023-12-19T12:46
эксклюзив
украина
права человека
украинизация
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Хотя, конечно, редакционное название статьи – очень мягкое: "Украина имеет проблемы с гражданскими правами". Рядом – абсурдный подзаголовок: "единство военного времени не залечило раны прошлого страны"Автор статьи, Николай Петро, тоже человек неслучайный. Нынешний профессор политологии в университете Род-Айленда в 1989-90 годах работал в Совете по международным отношениям, был специальным помощником в Управлении по делам СССР Государственного департамента США и временным политическим атташе в посольстве США в Москве. Почётный доктор Новгородского университета. В этом году издал книгу "Украинская трагедия" (она не про трагедию Украины, а методологическая – об использовании классической трагедии для улаживания конфликтов).Для человека, который интересуется внутренней ситуацией на Украине, в изложении Николая Петро ничего нового нет. Он, опираясь на мнение экспертов (которые "проживают на Украине и яростно поддерживают независимость Украины", в их числе названы Константин Бондаренко и Элла Либанова), обозначает ряд проблем.В сфере религиозных свобод: "представление УПЦ как незаконной и враждебной религиозной организации рискует спровоцировать насилие против церкви и её членов".В сфере свободы слова: контент СМИ контролируется, навязывается его украиноязычность, что само по себе является нарушением свободы слова.В сфере прав меньшинств: "украинское законодательство не признает русских коренными жителями Украины или даже меньшинством внутри Украины", при том, что "по данным опроса, проведённого в августе 2023 года, 18,3 процента украинцев по-прежнему хотят, чтобы русский язык стал официальным языком" (там ссылка на исследование Фонда "Демократические инициативы"; речь идёт о приемлемости возможных требований России).Автор приходит к вполне крамольному выводу относительно того, что украинская власть воюет не только против России, но и против собственного населения. Между тем, "население восточной и южной Украины, русофилы или нет, не согласится, что их сделают козлами отпущения в этом конфликте и массово лишат гражданских и политических прав. (…) Правительство (…) принимает политику, которая приведет к отчуждению, криминализации или депортации значительной части населения страны". От власти же требуется "отказ от изоляционистских призывов о том, что "Украина для украинцев", и вместо этого принятие возможности превращения Украины в действительно открытое и плюралистическое общество".Казалось бы – обычный голос здравого смысла. Понятно даже почему он появился на страницах уважаемого издания – Зеленский уже изрядно утомил мировое общественное мнение, а сейчас, к тому же, Украина не вписалась (или наоборот – вписалась, но крайне неудачно) в американскую внутриполитическую повестку.Впрочем, автор не ставит вопрос о целесообразности поддержки Украины и перспективах "победы". Упоминая о планах Киева по депортации нескольких сот тысяч человек из Крыма, он, очевидно, предполагает восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, но сомневается в способности руководства страны эту целостность сохранить. Хотя логично ставить вопрос иначе… Тем более, что он сам же пишет, что речь идёт о политике, начатой до 2022 года. Но тут важно случайно не признать, что война - следствие политики киевских властей, а не "российской агрессивности".Надо, однако, вспомнить, что сама по себе кампания относительно прав граждан Украины возникла вовсе не в США. Это на Украине вдруг вспомнили о существовании Ирины Фарион с её украинизаторскими фантазиями, причём доходит до анекдотов – её обвиняют в нацизме нацисты из полка "Азов"* (выгнали из гестапо за жестокость).Насколько можно понять, эта кампания запущена Офисом президента (о состоянии свободы слова на Украине Петро написал) с целью то ли отвлечь общество от проблем на фронте, то ли выявить крайние точки и определиться с позиционированием на вероятных выборах.Так что, в конечном итоге, позиция Петро может быть обращена в поддержку избирательной кампании если не самого Зеленского, то уж точно Алексея Арестовича**, который будет исполнять роль "оппозиции".Политика же власти по-прежнему будет нацистской, поскольку проводить какую-то другую политику нацистский режим не может. Если бы Запад думал о свободе и правах человека на Украине, он не стал бы тратить средства на Майдан.* Запрещённая в России террористическая организация.** Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма.
https://ukraina.ru/20231213/1052083477.html
https://ukraina.ru/20221013/1039708814.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, права человека, украинизация
Эксклюзив, Украина, права человека, украинизация

Внезапное прозрение. Зачем Foreign Policy защищает права человека на Украине

12:35 19.12.2023 (обновлено: 12:46 19.12.2023)
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Вы не представляете: оказывается, на Украине нарушаются гражданские права! И пишет об этом вполне респектабельное американское издание Foreign Policy
Хотя, конечно, редакционное название статьи – очень мягкое: "Украина имеет проблемы с гражданскими правами". Рядом – абсурдный подзаголовок: "единство военного времени не залечило раны прошлого страны"
Автор статьи, Николай Петро, тоже человек неслучайный. Нынешний профессор политологии в университете Род-Айленда в 1989-90 годах работал в Совете по международным отношениям, был специальным помощником в Управлении по делам СССР Государственного департамента США и временным политическим атташе в посольстве США в Москве. Почётный доктор Новгородского университета.
В этом году издал книгу "Украинская трагедия" (она не про трагедию Украины, а методологическая – об использовании классической трагедии для улаживания конфликтов).
Для человека, который интересуется внутренней ситуацией на Украине, в изложении Николая Петро ничего нового нет. Он, опираясь на мнение экспертов (которые "проживают на Украине и яростно поддерживают независимость Украины", в их числе названы Константин Бондаренко и Элла Либанова), обозначает ряд проблем.
В сфере религиозных свобод: "представление УПЦ как незаконной и враждебной религиозной организации рискует спровоцировать насилие против церкви и её членов".
В сфере свободы слова: контент СМИ контролируется, навязывается его украиноязычность, что само по себе является нарушением свободы слова.
В сфере прав меньшинств: "украинское законодательство не признает русских коренными жителями Украины или даже меньшинством внутри Украины", при том, что "по данным опроса, проведённого в августе 2023 года, 18,3 процента украинцев по-прежнему хотят, чтобы русский язык стал официальным языком" (там ссылка на исследование Фонда "Демократические инициативы"; речь идёт о приемлемости возможных требований России).
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 21:30
Судьба Украины висит на волоске – The Washington PostЕвропейский обозреватель издания The Washington Post Ли Хокстедер открыто заявил, что Киев рискует проиграть в противостоянии с Россией. По его мнению, главный риск заключается не в тупике на фронте Спецоперации, а в капитуляции Украины
Автор приходит к вполне крамольному выводу относительно того, что украинская власть воюет не только против России, но и против собственного населения.
Между тем, "население восточной и южной Украины, русофилы или нет, не согласится, что их сделают козлами отпущения в этом конфликте и массово лишат гражданских и политических прав. (…) Правительство (…) принимает политику, которая приведет к отчуждению, криминализации или депортации значительной части населения страны".
От власти же требуется "отказ от изоляционистских призывов о том, что "Украина для украинцев", и вместо этого принятие возможности превращения Украины в действительно открытое и плюралистическое общество".
Казалось бы – обычный голос здравого смысла. Понятно даже почему он появился на страницах уважаемого издания – Зеленский уже изрядно утомил мировое общественное мнение, а сейчас, к тому же, Украина не вписалась (или наоборот – вписалась, но крайне неудачно) в американскую внутриполитическую повестку.
Впрочем, автор не ставит вопрос о целесообразности поддержки Украины и перспективах "победы". Упоминая о планах Киева по депортации нескольких сот тысяч человек из Крыма, он, очевидно, предполагает восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, но сомневается в способности руководства страны эту целостность сохранить. Хотя логично ставить вопрос иначе…
Тем более, что он сам же пишет, что речь идёт о политике, начатой до 2022 года. Но тут важно случайно не признать, что война - следствие политики киевских властей, а не "российской агрессивности".
Надо, однако, вспомнить, что сама по себе кампания относительно прав граждан Украины возникла вовсе не в США. Это на Украине вдруг вспомнили о существовании Ирины Фарион с её украинизаторскими фантазиями, причём доходит до анекдотов – её обвиняют в нацизме нацисты из полка "Азов"* (выгнали из гестапо за жестокость).
Насколько можно понять, эта кампания запущена Офисом президента (о состоянии свободы слова на Украине Петро написал) с целью то ли отвлечь общество от проблем на фронте, то ли выявить крайние точки и определиться с позиционированием на вероятных выборах.
Зеленский флаг
13 октября 2022, 17:18
Издевательство премией над правами человека. Зеленский и Сахаров несовместимы
Так что, в конечном итоге, позиция Петро может быть обращена в поддержку избирательной кампании если не самого Зеленского, то уж точно Алексея Арестовича**, который будет исполнять роль "оппозиции".
Политика же власти по-прежнему будет нацистской, поскольку проводить какую-то другую политику нацистский режим не может. Если бы Запад думал о свободе и правах человека на Украине, он не стал бы тратить средства на Майдан.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма.
 
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