"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО - 19.12.2023 Украина.ру
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"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО
"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО - 19.12.2023 Украина.ру
"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО
У России есть глубокая стратегия, а Украина полностью зависит от западных поставок, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24
2023-12-19T10:06
2023-12-19T10:06
новости
украина
россия
оружие
вооружение
конфликт
запад
поставки
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Бывший глава французской военной разведки назвал этот конфликт между "страной, у которой есть глубокая стратегия", и Украиной, "полностью зависящей от поставок Запада".Накануне, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал, что Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Именно поэтому, по мнению Буданова, Россия тщательно считает свои средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. А министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Новости, Украина, Россия, оружие, вооружение, конфликт, Запад, поставки

"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО

10:06 19.12.2023
 
© Минобороны РФВС РФ
ВС РФ
© Минобороны РФ
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У России есть глубокая стратегия, а Украина полностью зависит от западных поставок, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24
"Многие из них (украинцев. - Ред.) верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи", — сказал Гомар.
Бывший глава французской военной разведки назвал этот конфликт между "страной, у которой есть глубокая стратегия", и Украиной, "полностью зависящей от поставок Запада".
Накануне, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал, что Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Именно поэтому, по мнению Буданова, Россия тщательно считает свои средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. А министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
капитолий - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 08:26
Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощиСенат провалил голосовании о выделении финансовой помощи Киеву. Это было ожидаемо, настолько, что Зеленский даже отменил свое видео-выступление перед дорогими западными партнерами.
 
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