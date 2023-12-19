https://ukraina.ru/20231219/1052219351.html
"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО
"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО - 19.12.2023 Украина.ру
"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО
У России есть глубокая стратегия, а Украина полностью зависит от западных поставок, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24
2023-12-19T10:06
2023-12-19T10:06
2023-12-19T10:06
новости
украина
россия
оружие
вооружение
конфликт
запад
поставки
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Бывший глава французской военной разведки назвал этот конфликт между "страной, у которой есть глубокая стратегия", и Украиной, "полностью зависящей от поставок Запада".Накануне, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал, что Россия воюет за свой счёт, а Украина за чужой. Именно поэтому, по мнению Буданова, Россия тщательно считает свои средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. А министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ukraina.ru/20231208/1051848523.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, оружие, вооружение, конфликт, запад, поставки
Новости, Украина, Россия, оружие, вооружение, конфликт, Запад, поставки
"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО
У России есть глубокая стратегия, а Украина полностью зависит от западных поставок, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24