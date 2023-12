https://ukraina.ru/20231219/1052216576.html

Хроника энергетической войны: последние события

Европа вводит очередные санкции против энергоносителей из России: ЕС запрещает импорт российских сжиженных углеводородных газов, а Болгария – импорт российской нефти для НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас".

ЕС ввёл запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из РоссииЕвропейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ ввел ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ, в основном автогаз), говорится в опубликованном 18 декабря заявлении ЕС.По оценке ЕС, данные санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 миллиард евро. При этом под ограничения не подпадут уже заключенные контракты с отсрочкой до 12 месяцев.Европейские страны традиционно являются одними из главных экспортных направлений для сжиженных углеводородных газов из России. Российские СУГ поставляются в страны Прибалтики, а также в Финляндию, но крупнейшим их потребителем является Польша. По данным Евростата, в 2022 году Польша закупила в России СУГ на 710 млн евро, тогда как все остальные страны – члены ЕС потратили на такие закупки в общей сложности 417 млн евро.Россия на данный момент остается крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Польшу, его доля в структуре импорта выросла с 48,7 до 50,1% в первой половине 2023 года. Сохранение сильных позиций российских поставок обусловлено тремя элементами: логистикой, связанной с наличием терминалов на восточной границе Польши, конкурентоспособными ценами и доминирующим предложением на польском рынке, отмечают эксперты.В ноябре 2023 года тогдашний министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет на поставки российского СУГ является «очень чувствительной темой, так как многие агрегаты и транспортные средства в Польше работают на этом газе, здесь мы должны быть очень осторожны».Кроме всего прочего, дефицит СУГ на заправках приведет к проблемам с бензином, который также используется в автомобилях, работающих на автогазе. Ещё одним прогнозируемым последствием введения санкций станет рост общий цен на топливо в Польше.В 12-м санкционном пакете ЕС также введены «более строгие ограничения» по обходу «потолка» цен на нефть, среди которых – усиленный обмен информацией о маршрутах следования судов и обязанность продавцов уведомлять органы ЕС о продаже подержанных танкеров. При этом изначально продажи танкеров просто хотели запретить, но страны Средиземноморского бассейна воспротивились подобной мере.Болгария продолжает эксперименты с российскими энергоносителями. За счёт своей экономикиНародное собрание (парламент) Болгарии 18 декабря проголосовало за отмену «карательных» тарифов на транзит российского газа, введённых в октябре. В тот же день депутаты ввели запрет на импорт российской нефти с 1 марта 2024 года.Отмена дополнительной платы за прокачку газа из России произошло после ультиматума Венгрии, которая пригрозила наложить вето на вступление Болгарии в Шенген. По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, действия Болгарии скандальны и враждебны, они поставили под угрозу транзит природного газа в Северную Македонию, Сербию и Венгрию.Напомним, в середине октября 2023 года Болгария установила дополнительный налог в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа – порядка 20 процентов от стоимости топлива по индексу TTF (50 евро за мегаватт-час). Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил Financial Times, что это решение было продиктовано желанием снизить прибыль «Газпрома», хотя соседние страны – Венгрия и Сербия – заявили, что такие действия угрожают их энергоснабжению. Этот налог болгарские власти планировали взимать уже по результатам ноября, но этого так и не произошло.С другой стороны, чтобы не терять имидж русофобов, депутаты парламента Болгарии проголосовали за запрет НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» покупать российскую нефть с 1 марта следующего года, а уже с 1 января 2024 года – экспортировать топливо, произведённое из неё.Таким образом, Болгария досрочно прекращает действие исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти морским транспортом. Это исключение принесло России 2 миллиарда евро доходов от экспорта с момента введения санкций, что, по оценкам ЕС, привело к уплате 1 миллиарда евро налогов в бюджет РФ.Правительство Болгарии ещё месяц назад объявило о планах прекратить использование исключений из нефтяных санкций ЕС против РФ 1 марта вместо ранее самостоятельно установленного крайнего срока 31 октября 2024 года.В начале декабря 2023 года ЛУКОЙЛ заявил, что пересматривает свою стратегию в отношении болгарских активов, не исключая их продажу из-за политической напряженности вокруг них. У российской компании в Болгарии помимо НПЗ есть нефтебазы и сеть автозаправок.При этом портал Euractiv писал, что на «Лукойл Нефтохим Бургас» уже есть потенциальные покупатели, среди которых две небольшие нефтекомпании, несколько фондов из США и государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR).Премьер-министр Болгарии Николай Денков на прошлой неделе поднимал вопрос эффективного управления заводом «Лукойл Нефтохим Бургас» в том случае, если он перейдет из частной в государственную собственность. Больше всего премьер был обеспокоен возможными перебоями в поставках топлива на внутренний рынок, поскольку нужно будет наладить регулярное обеспечение нефтью завода.По словам Денкова, болгарские чиновники не имеют опыта управления таким большим предприятием, как НПЗ в Бургасе, и другими активами ЛУКОЙЛа в стране, поэтому правильнее будет организовать продажу НПЗ, а также ввести переходный период, чтобы наблюдать за состоянием завода.British Petroleum приостановит рейсы танкеров через Красное мореМеждународная нефтяная компания British Petroleum (ВР) приостановит все перевозки нефти и нефтепродуктов нефтяными танкерами через Красное море после атак на суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба BP.«В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море компания BP решила временно приостановить весь транзит через Красное море. Решение будет постоянно пересматриваться в зависимости от обстоятельств, которые развиваются в регионе» – сказано в сообщении.На фоне бессистемных обстрелов торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе со стороны хуситов о приостановлении движения через Красное море и Суэцкий канал объявили четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий, в т.ч. мировой лидер Maersk. Пока из пятёрки крупнейших компаний, на которые приходится 54% всей контейнерной вместимости, такое заявление не сделала только китайская COSCO.По подсчетам Lloyd’s List, с 14 ноября 2023 года в регионе в общей сложности зарегистрированы нападения на 10 коммерческих судов, из которых шесть – за прошлую неделю. В частности, 15 декабря снаряд неустановленного происхождения поразил в судно Hapag-Lloyd Al Jasrah, вызвав пожар на борту. Следом за ним ракета, выпущенная с дрона, попала в контейнеровоз MSC Palatium III, заявлялось и об угрозе другому судну компании – MSC Alanya.После этого контейнерные компании начали массово отказываться от этого маршрута. 15 декабря Maersk объявила, что прекращает на неопределенный срок движение через Баб-эль-Мандебский пролив, 16 декабря 2023 приостановили движение сразу две компании – CMA CGM и MSC, позже к ним присоединилась и Hapag-Lloyd.Маршруты теперь будут перенаправлены в обход Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды, что удлиняет путешествие примерно на 10 дней. Напомним, что недельная блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given в 2021 году обошлась миру в 10 миллиардов долларов.Добыча сланцевой нефти в США превзошла прогнозыСША на фоне снижения добычи странами ОПЕК+ нарастили добычу нефти по сравнению с прогнозами годичной давности. Об этом 17 декабря 2023 года сообщило американское агентство Bloomberg.«Бывший враг ОПЕК – сланцевая нефтедобыча США – поднимает голову всего через несколько месяцев после того, как этот сектор был практически списан со счетов как угроза влиянию картеля на мировые нефтяные рынки. Сланцевые компании от Западного Техаса до Северной Дакоты увеличили добычу нефти намного больше, чем прогнозировали аналитики.Они довели добычу до рекордного уровня как раз в тот момент, когда ОПЕК и ее союзники затормозили поставки в попытке остановить снижение цен,этот рост отражается по всему миру, ставя под сомнение стратегию группы ОПЕК+ по ограничению поставок, чтобы предотвратить потенциально катастрофические последствия перенасыщения и снижения цен» – пишет Bloomberg.В декабре прошлого года Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозировало, что добыча нефти в США в четвёртом квартале 2023-го составит 12,5 млн баррелей в сутки, тогда как в прогнозе за декабрь 2023 года речь идет уже о 13,3 млн барр./сутки. По году в целом прогноз повышался с 12,34 млн барр./сутки в декабре 2022 года до 12,93 млн барр./сутки в декабре 2023-го. Прогноз на 2024 год повышен с 12,81 млн барр./сутки в январском прогнозе до 13,11 млн барр./сутки в декабрьском прогнозе EIA.Рост добычи сланцевой нефти в США Международное энергетическое агентство (МЭА) называет неожиданным, поскольку ранее ожидалось замедление роста из-за инфляционных издержек и ограничений мощностей нефтесервисных компаний. МЭА связывает этот рост с повышением эффективности бурения и производительности 950 скважин в сланцевых бассейнах США. Bloomberg также называет рост добычи нефти в США удивительным, т.к. количество буровых установок в 2023 году сократилось на 20%.Причиной роста добычи на фоне снижения числа работающих буровых установок эксперты Bloomberg считают внедрение инноваций – от технологии электронасосов до новых стратегий привлечения рабочих при гидроразрыве пласта для минимизации времени простоя.Агентство также отмечает признаки того, что американские буровики могут вновь проявить больше сдержанности, когда речь заходит о расширении бюджетов. Ежегодный рост расходов отрасли, по оценкам аналитической компаии Evercore ISI, составит всего 2% в 2024 году, что ниже темпов роста на 19% в 2023-м, и составляет лишь часть рекордного увеличения на 44% два года назад.

