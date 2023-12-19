В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру
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В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:50 мск 19 декабря
2023-12-19T04:58
2023-12-19T04:58
новости
украина
взрыв
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Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Воздушная тревога ранее объявлялась в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

04:58 19.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Хмельницкой области прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:50 мск 19 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
Воздушная тревога ранее объявлялась в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
04:30
Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУЕсли 300-тысячная армия РФ перейдет в наступление на стыке Харьковской и Сумской областей, то Киеву будет сложно перебросить туда 100-тысячную группировку. Если уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиУкраинавзрыввоздушная тревогаБПЛАСВО
 
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04:58В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
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