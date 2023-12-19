В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ Если 300-тысячная армия РФ перейдет в наступление на стыке Харьковской и Сумской областей, то Киеву будет сложно перебросить туда 100-тысячную группировку. Если уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко