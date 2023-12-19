В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Хмельницкой области прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:50 мск 19 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
Воздушная тревога ранее объявлялась в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
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