https://ukraina.ru/20240921/1057532403.html

Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев

Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев - 21.09.2024 Украина.ру

Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев

Масштабное учение ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировало защищённость национальных экономических интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-21T05:20

2024-09-21T05:20

2024-09-21T05:20

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Александр Перенджиев: кто онПо мнению эксперта, масштабные учения российского флота "Океан-2024", которые прошли и на Каспии, и на Балтике, и на Дальнем Востоке, продемонстрировали "наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры"."Мы же открываем сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать. Но Россия вместе с Китаем четко показала, что она готова защищать и Северный морской путь, и Балтийское море, и Тихий океан", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Он также отметил, что учения "Океан-2024" стали продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые также продемонстрировали готовность двух стран ответить на козни Запада. Перенджиев рассказал, как Евросоюз и вышедшая из него Британия чужими руками пытаются контролировать морские транспортные коридоры.Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" прошло проводилось 10-16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Манёвры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава. Участие в учении принимали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты Китая и других государств – партнёров России.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"

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новости, россия, китай, запад, александр перенджиев, вмф, ес, флот, торговля, север, арктика, кнр (китай), балтика, дальний восток, тихий океан, геополитика