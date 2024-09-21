Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев - 21.09.2024 Украина.ру
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Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев
Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев - 21.09.2024 Украина.ру
Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев
Масштабное учение ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировало защищённость национальных экономических интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-21T05:20
2024-09-21T05:20
новости
россия
китай
запад
александр перенджиев
вмф
ес
флот
торговля
север
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Александр Перенджиев: кто онПо мнению эксперта, масштабные учения российского флота "Океан-2024", которые прошли и на Каспии, и на Балтике, и на Дальнем Востоке, продемонстрировали "наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры"."Мы же открываем сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать. Но Россия вместе с Китаем четко показала, что она готова защищать и Северный морской путь, и Балтийское море, и Тихий океан", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Он также отметил, что учения "Океан-2024" стали продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые также продемонстрировали готовность двух стран ответить на козни Запада. Перенджиев рассказал, как Евросоюз и вышедшая из него Британия чужими руками пытаются контролировать морские транспортные коридоры.Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" прошло проводилось 10-16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Манёвры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава. Участие в учении принимали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты Китая и других государств – партнёров России.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"
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новости, россия, китай, запад, александр перенджиев, вмф, ес, флот, торговля, север, арктика, кнр (китай), балтика, дальний восток, тихий океан, геополитика
Новости, Россия, Китай, Запад, Александр Перенджиев, ВМФ, ЕС, флот, торговля, север, Арктика, КНР (Китай), Балтика, Дальний Восток, Тихий океан, геополитика

Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев

05:20 21.09.2024
 
© коллаж Украина.РуАрктика коллаж
Арктика коллаж
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Масштабное учение ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировало защищённость национальных экономических интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Александр Перенджиев: кто он
По мнению эксперта, масштабные учения российского флота "Океан-2024", которые прошли и на Каспии, и на Балтике, и на Дальнем Востоке, продемонстрировали "наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры".
"Мы же открываем сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать. Но Россия вместе с Китаем четко показала, что она готова защищать и Северный морской путь, и Балтийское море, и Тихий океан", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
Он также отметил, что учения "Океан-2024" стали продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые также продемонстрировали готовность двух стран ответить на козни Запада. Перенджиев рассказал, как Евросоюз и вышедшая из него Британия чужими руками пытаются контролировать морские транспортные коридоры.
Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" прошло проводилось 10-16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Манёвры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава. Участие в учении принимали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты Китая и других государств – партнёров России.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"
 
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