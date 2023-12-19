https://ukraina.ru/20231219/1052214066.html

Комиссия Госдумы предложила Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов

Комиссия Госдумы предложила Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов - 19.12.2023 Украина.ру

Комиссия Госдумы предложила Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить Георгия Чхартишвили* (писателя Бориса Акунина*) в реестр иноагентов. Об этом глава комиссии Василий Пискарёв 18 декабря сообщает в телеграм-канале комиссии

2023-12-19T03:04

2023-12-19T03:04

2023-12-19T03:05

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"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш. Чхартишвили*. По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили* в реестр иностранных агентов", - написал ПискарёвРанее Росфинмониторинг внёс Чхартишвили* в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя, уехавшего из России в 2014 году, дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.* Внесён в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20231211/1051915182.html

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новости, россия, госдума, иноагент