Комиссия Госдумы предложила Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
03:04 19.12.2023 (обновлено: 03:05 19.12.2023)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация книги писателя Бориса Акунина "История государства российского"
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить Георгия Чхартишвили* (писателя Бориса Акунина*) в реестр иноагентов. Об этом глава комиссии Василий Пискарёв 18 декабря сообщает в телеграм-канале комиссии
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш. Чхартишвили*. По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили* в реестр иностранных агентов", - написал Пискарёв
Ранее Росфинмониторинг внёс Чхартишвили* в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя, уехавшего из России в 2014 году, дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов
11 декабря, 15:16Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признаниеПисатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали 11 декабря в своем телеграм-канале