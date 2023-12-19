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ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ

ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру

ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ

Вооруженные силы Германии поручили немецкой оборонной компания Rheinmetall произвести и поставить в 2025 году несколько десятков тысяч снарядов разных типов для Вооружённых сил Украины. Соответствующее заявление опубликовал концерн

2023-12-19T01:01

2023-12-19T01:01

2023-12-19T01:01

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Уточняется, что рамочное соглашение Rheinmetall и бундесвера рассчитано до 2029 года, а потенциальный объём заказов составит около 1,2 миллиардов евро. Они предусматривают поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов.Как отмечает пресс-служба компании, необходимость пополнения запасов боеприпасов вызвана российской Спецоперацией. Ранее ФРГ передала Украине 20 БМП Marder и более двух тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Общее количество переданных за всё время Германией БМП Marder достигло 80.

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новости, германия, фрг, бундесвер, всу, вооружение, сво, спецоперация