https://ukraina.ru/20231218/1052197581.html

"Это сделано специально под мою встречу" – Залужный о прослушке в кабинете

"Это сделано специально под мою встречу" – Залужный о прослушке в кабинете - 18.12.2023 Украина.ру

"Это сделано специально под мою встречу" – Залужный о прослушке в кабинете

По словам Залужного, кабинет, в котором обнаружили прослушку, им давно не использовался. Об этом сообщает РБК Украины

2023-12-18T14:34

2023-12-18T14:34

2023-12-18T14:34

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прослушка

валерий залужный

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал сообщения об обнаружении прослушки в его кабинете. Он подтвердил информацию и добавил, что прослушка была найдена не только у него.Прослушивающее устройство было обнаружено в ходе проверки перед приездом главкома в кабинет.На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное, он сказал: "Нет, с ушами уже давно не работаем"."Все может быть. Следствие докажет, что это было", - сказал главнокомандующий ВСУ.Залужный уверен, что прослушка была установлена целенаправленно под встречу, которая состоялась сегодня утром.Обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.

https://ukraina.ru/20231218/1052186294.html

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