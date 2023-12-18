https://ukraina.ru/20231218/1052194080.html

"Купите квадрокоптер вместо премий": закарпатский депутат не поделил бюджет и отомстил гранатами

"Купите квадрокоптер вместо премий": закарпатский депутат не поделил бюджет и отомстил гранатами - 18.12.2023 Украина.ру

"Купите квадрокоптер вместо премий": закарпатский депутат не поделил бюджет и отомстил гранатами

Перед тем как взорвать гранаты в сельсовете на Закарпатье, депутат и военный убеждали представителей местных властей пересмотреть бюджет на следующий год. Видео разместили администраторы телеграм-канала "Новое издание"

2023-12-18T12:22

2023-12-18T12:22

2023-12-18T12:42

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Военный призывал членов сельсовета поменять "ватность" на мировоззрение, которое есть в "вашей Украине". В ходе дискуссии военный отметил, что он сам белорус, но "не стал прятаться" и теперь является украинским военным.Военный вместе с депутатом Сергеем Батриным пытались убедить членов сельского совета в необходимости приобретения квадрокоптера или приборов ночного видения для ВСУ, вместо премирования главы сельсовета. Накануне, 15 декабря, около 11 часов в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты во время заседания.Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года. Он отчаянно спорил, но коллеги его игнорировали. Это и стало поводом для "возмездия" - Батрин бросил на пол гранаты, произошли три взрыва.Позднее украинские СМИ сообщили, что закарпатский депутат взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1.Украинцы живо откликнулись в комментариях на эту новость. Видео опубликовал на своей странице в Facebook* Руслан Коганец. Несмотря на большое количество пострадавших в результате подрыва, многие украинцы оказались на стороне разгневанного депутата.Некоторые из них приглашают депутата-подрывника в местные органы самоуправления по всей стране.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена

https://ukraina.ru/20231215/1052159131.html

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новости, украина, закарпатская область, закарпатье, депутат, совет, граната, ргд-5