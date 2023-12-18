https://ukraina.ru/20231218/1052187660.html
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики 18 декабря намерены снова заблокировать пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной. Об этом рассказал один из представителей комитета протестующих, передает РИА Новости
2023-12-18T08:16
2023-12-18T08:16
2023-12-18T08:40
польша
перевозчики
новости
граница
украина
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_5bc48ddeb205f3350947b50bab1533b8.jpg.webp
"Протест будет продолжен", - заверил мужчина.Он уточнил, что протестующие пока рассчитывают блокировать пункт до 8 марта.Он предполагает, что в ходе протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится "до нескольких тысяч машин". Тем не менее, по его словам, как и ранее, беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения и гуманитарная помощь.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Недавно глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. Это означает, что транспортники с понедельника могут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной.
https://ukraina.ru/20231211/1051910004.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_04967c93bbb82993552ece5339a0597d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, перевозчики, новости, граница, украина, протесты
Польша, перевозчики, Новости, граница, Украина, протесты
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
08:16 18.12.2023 (обновлено: 08:40 18.12.2023)
Польские перевозчики 18 декабря намерены снова заблокировать пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной. Об этом рассказал один из представителей комитета протестующих, передает РИА Новости
"Протест будет продолжен", - заверил мужчина.
Он уточнил, что протестующие пока рассчитывают блокировать пункт до 8 марта.
Он предполагает, что в ходе протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится "до нескольких тысяч машин". Тем не менее, по его словам, как и ранее, беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения и гуманитарная помощь.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Недавно глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. Это означает, что транспортники с понедельника могут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной.