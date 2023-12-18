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Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру

Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики 18 декабря намерены снова заблокировать пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной. Об этом рассказал один из представителей комитета протестующих, передает РИА Новости

2023-12-18T08:16

2023-12-18T08:16

2023-12-18T08:40

польша

перевозчики

новости

граница

украина

протесты

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"Протест будет продолжен", - заверил мужчина.Он уточнил, что протестующие пока рассчитывают блокировать пункт до 8 марта.Он предполагает, что в ходе протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится "до нескольких тысяч машин". Тем не менее, по его словам, как и ранее, беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения и гуманитарная помощь.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Недавно глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. Это означает, что транспортники с понедельника могут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной.

https://ukraina.ru/20231211/1051910004.html

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польша, перевозчики, новости, граница, украина, протесты