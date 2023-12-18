Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052187660.html
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной - 18.12.2023 Украина.ру
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики 18 декабря намерены снова заблокировать пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной. Об этом рассказал один из представителей комитета протестующих, передает РИА Новости
2023-12-18T08:16
2023-12-18T08:40
польша
перевозчики
новости
граница
украина
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_5bc48ddeb205f3350947b50bab1533b8.jpg.webp
"Протест будет продолжен", - заверил мужчина.Он уточнил, что протестующие пока рассчитывают блокировать пункт до 8 марта.Он предполагает, что в ходе протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится "до нескольких тысяч машин". Тем не менее, по его словам, как и ранее, беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения и гуманитарная помощь.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Недавно глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. Это означает, что транспортники с понедельника могут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной.
https://ukraina.ru/20231211/1051910004.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_04967c93bbb82993552ece5339a0597d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, перевозчики, новости, граница, украина, протесты
Польша, перевозчики, Новости, граница, Украина, протесты

Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

08:16 18.12.2023 (обновлено: 08:40 18.12.2023)
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Польские перевозчики 18 декабря намерены снова заблокировать пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной. Об этом рассказал один из представителей комитета протестующих, передает РИА Новости
"Протест будет продолжен", - заверил мужчина.
Он уточнил, что протестующие пока рассчитывают блокировать пункт до 8 марта.
Он предполагает, что в ходе протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится "до нескольких тысяч машин". Тем не менее, по его словам, как и ранее, беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения и гуманитарная помощь.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Недавно глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. Это означает, что транспортники с понедельника могут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной.
флаг Венгрия
11 декабря, 13:42
Венгерские перевозчики анонсировали протесты на границе с УкраинойВенгерские перевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия. Об этом заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков Тивадар Арваи, передает агентство MTI
 
ПольшаперевозчикиНовостиграницаУкраинапротесты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо
09:27К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабря
09:00Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
08:54"Дело стриптизерши". Самая большая взятка в истории Украины или Как жадность погубила семейство Байденов
08:34Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
08:16Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
08:13Выборы в Сербии. Президент Вучич укрепился, в парламенте может появиться представитель "Русской партии"
07:51"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи
07:42"Навстречу празднику". Донецк скользит в 2024-й
07:41Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска - Минобороны
07:28Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
07:14У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУ
06:58За счет Украины. Венгерский пример взаимодействия с евробюрократией оказался заразителен
06:28Большая часть — психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществе
06:00Страх и ужас в Авдеевке. Военный блогер раскрыл, как "умные" ФАБы и РБК размолотят бетонные катакомбы ВСУ
05:30"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов
05:29"Слово пацана" в украинской реальности: Одесса, Киев, Донецк, Кривой Рог
05:00Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой
04:30Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы
04:20Александр Сосновский о том, как 500 миллионов жителей ЕС остались в дураках
Лента новостейМолния