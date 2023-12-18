https://ukraina.ru/20231218/1052186668.html

Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска - Минобороны

Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска - Минобороны - 18.12.2023 Украина.ру

Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска - Минобороны

Подразделения ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2023-12-18T07:41

2023-12-18T07:41

2023-12-18T07:49

"ланцет"

всу

дроны

новости

минобороны рф

артемовск

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"В ходе разведывательных действий... десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. <...> артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - говорится в материале.Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы пошли на штурм.Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, которые сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы.Также в Минобороны рассказали, что подразделения российских десантников при помощи "Ланцетов" уничтожили две замаскированные самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе Андреевки."Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Андреевки были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк украинских формирований на огневой позиции, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая успешно продвигаться нашим передовым подразделениям. Для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет" отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, входящего в состав Южной группировки войск", - говорится в сообщении.Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику.

https://ukraina.ru/20231213/1052016454.html

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"ланцет", всу, дроны, новости, минобороны рф, артемовск