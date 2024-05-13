https://ukraina.ru/20240513/1054967027.html
"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация
"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация - 13.05.2024 Украина.ру
"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация
У армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-13T04:15
2024-05-13T04:15
2024-05-13T04:15
новости
россия
донбасс
всу
вс рф
мобилизация
сво
армия
снаряды
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08080bdb35d784b7b6728fcb668d5050.jpg
Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно будет демобилизовать и отправить по домам. Их нужно заменить, потому что у людей накапливается усталость, рассказал историк.К тому же, люди должны понимать, что они идут в зону СВО не навсегда. При этом, учитывая новый пакет американской помощи, уже нет ощущения, что ВСУ будут терять боеспособность так же, как они теряют ее сейчас, подчеркнул Поликарпов.Конечно, у армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным, добавил он."Тема новой мобилизации в России обсуждается и на Украине, и на Западе. Противник очень этого боится. "[президент России Владимир] Путин призовет 300 тысяч человек и дойдет до Днепра" - эта фраза, эта фраза, которая постоянно звучит в их СМИ", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html
россия
донбасс
армия
днепр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301026_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3d164711ec2e982df604a710657666d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, всу, вс рф, мобилизация, сво, армия, снаряды, наступление, владимир путин, днепр
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, СВО, Армия, снаряды, наступление, Владимир Путин, Днепр
"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация
У армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно будет демобилизовать и отправить по домам. Их нужно заменить, потому что у людей накапливается усталость, рассказал историк.
"Вы можете спросить: "Зачем она нужна? У нас же все хорошо. У нас добровольцы идут на фронт потоком", - добавил эксперт.
К тому же, люди должны понимать, что они идут в зону СВО не навсегда. При этом, учитывая новый пакет американской помощи, уже нет ощущения, что ВСУ будут терять боеспособность так же, как они теряют ее сейчас, подчеркнул Поликарпов.
Конечно, у армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным, добавил он.
"Тема новой мобилизации в России обсуждается и на Украине, и на Западе. Противник очень этого боится. "[президент России Владимир] Путин призовет 300 тысяч человек и дойдет до Днепра" - эта фраза, эта фраза, которая постоянно звучит в их СМИ", - заключил собеседник издания.