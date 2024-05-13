"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация - 13.05.2024 Украина.ру
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"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация
"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация - 13.05.2024 Украина.ру
"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация
У армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-13T04:15
2024-05-13T04:15
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Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно будет демобилизовать и отправить по домам. Их нужно заменить, потому что у людей накапливается усталость, рассказал историк.К тому же, люди должны понимать, что они идут в зону СВО не навсегда. При этом, учитывая новый пакет американской помощи, уже нет ощущения, что ВСУ будут терять боеспособность так же, как они теряют ее сейчас, подчеркнул Поликарпов.Конечно, у армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным, добавил он."Тема новой мобилизации в России обсуждается и на Украине, и на Западе. Противник очень этого боится. "[президент России Владимир] Путин призовет 300 тысяч человек и дойдет до Днепра" - эта фраза, эта фраза, которая постоянно звучит в их СМИ", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, всу, вс рф, мобилизация, сво, армия, снаряды, наступление, владимир путин, днепр
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, СВО, Армия, снаряды, наступление, Владимир Путин, Днепр

"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация

04:15 13.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
У армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно будет демобилизовать и отправить по домам. Их нужно заменить, потому что у людей накапливается усталость, рассказал историк.
"Вы можете спросить: "Зачем она нужна? У нас же все хорошо. У нас добровольцы идут на фронт потоком", - добавил эксперт.
К тому же, люди должны понимать, что они идут в зону СВО не навсегда. При этом, учитывая новый пакет американской помощи, уже нет ощущения, что ВСУ будут терять боеспособность так же, как они теряют ее сейчас, подчеркнул Поликарпов.
Конечно, у армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным, добавил он.
"Тема новой мобилизации в России обсуждается и на Украине, и на Западе. Противник очень этого боится. "[президент России Владимир] Путин призовет 300 тысяч человек и дойдет до Днепра" - эта фраза, эта фраза, которая постоянно звучит в их СМИ", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 15:00
Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуХиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями. Однако уже в Хиросиме при взрыве заряда в 15 килотонн некоторые люди выжили в нескольких сотнях метров от эпицентра.
 
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