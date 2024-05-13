https://ukraina.ru/20240513/1054967027.html

"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация

"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация - 13.05.2024 Украина.ру

"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация

У армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-13T04:15

2024-05-13T04:15

2024-05-13T04:15

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Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно будет демобилизовать и отправить по домам. Их нужно заменить, потому что у людей накапливается усталость, рассказал историк.К тому же, люди должны понимать, что они идут в зону СВО не навсегда. При этом, учитывая новый пакет американской помощи, уже нет ощущения, что ВСУ будут терять боеспособность так же, как они теряют ее сейчас, подчеркнул Поликарпов.Конечно, у армии РФ больше снарядов чем у ВСУ и есть много управляемых авиабомб. Но сейчас российские войска наступают и превосходство над противником должно быть кратным, добавил он."Тема новой мобилизации в России обсуждается и на Украине, и на Западе. Противник очень этого боится. "[президент России Владимир] Путин призовет 300 тысяч человек и дойдет до Днепра" - эта фраза, эта фраза, которая постоянно звучит в их СМИ", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, донбасс, всу, вс рф, мобилизация, сво, армия, снаряды, наступление, владимир путин, днепр