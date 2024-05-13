https://ukraina.ru/20240513/1055023680.html

Удары по военному аэродрому, уничтожение националистов: подполье рассказало об успехах российских военных

Удары по военному аэродрому, уничтожение националистов: подполье рассказало об успехах российских военных - 13.05.2024 Украина.ру

Удары по военному аэродрому, уничтожение националистов: подполье рассказало об успехах российских военных

Ранним утром в шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал звучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей

2024-05-13T07:52

2024-05-13T07:52

2024-05-13T07:52

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Украинские СМИ информировали о серии взрывов в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области."Поздно вечером 12 мая город Миргород Полтавской области получил два удара, первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной", - сказал подпольщик.Этот аэродром использовался украинской авиацией, как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, аэродром использует 831-я бригада тактической авиации."Второй удар был нанесен в 21.20 вечера, по описанию местного сопротивления, пришелся в туже сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией", - добавил Лебедев.С его слов, после второго удара жители города видели до десяти карет скорой помощи, которые с мигалками, но без сирен ехали в сторону аэродрома.Кроме прочего, около 200 военных ВСУ попали под удар Вооруженных сил России в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области."Уарили по казарме всушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет", - сказал Лебедев.Чугуев используют для снабжения войск, идущих на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-купянское направление, а также для доукомплектования "потрепанных" украинских подразделений.

https://ukraina.ru/20240513/1055023547.html

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новости, россия, полтавская область, украина, вооруженные силы украины, удары, аэродромы, всу