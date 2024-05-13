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Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении

Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении - 13.05.2024 Украина.ру

Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении

Командир отряда БАРС-13 Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как очищал свое подразделение от алкоголиков и трусов

2024-05-13T05:15

2024-05-13T05:15

2024-05-13T05:15

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Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР.В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует добровольческим отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.Как рассказал Пинчук, после прихода в БАРС на должность командира он был вынужден переформатировать это подразделение: в каждом коллективе со временем накапливается определенный негатив.По словам Пинчука, после того, как он возглавил БАРС, в подразделении появилась Доска позора, где по каждому подробно написано за что он туда попал.Он подчеркнул, что не весь БАРС был с этой точки зрения проблемным, ядро подразделения оставалось здоровым. В каждом подразделении нужно время от времени наводить порядок, отметил собеседник издания. В экстремальных условиях, а война – это всегда нечто экстремальное, в войска попадают и проблемные люди, люди с патологиями, резюмировал он.Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.

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новости, андрей пинчук, барс-13, донбасс, сво