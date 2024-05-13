Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1054964876.html
Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении
Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении - 13.05.2024 Украина.ру
Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении
Командир отряда БАРС-13 Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как очищал свое подразделение от алкоголиков и трусов
2024-05-13T05:15
2024-05-13T05:15
новости
андрей пинчук
барс-13
донбасс
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051717856_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cb0dbc48ac4af79c90f9f63b2605fe09.jpg
Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР.В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует добровольческим отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.Как рассказал Пинчук, после прихода в БАРС на должность командира он был вынужден переформатировать это подразделение: в каждом коллективе со временем накапливается определенный негатив.По словам Пинчука, после того, как он возглавил БАРС, в подразделении появилась Доска позора, где по каждому подробно написано за что он туда попал.Он подчеркнул, что не весь БАРС был с этой точки зрения проблемным, ядро подразделения оставалось здоровым. В каждом подразделении нужно время от времени наводить порядок, отметил собеседник издания. В экстремальных условиях, а война – это всегда нечто экстремальное, в войска попадают и проблемные люди, люди с патологиями, резюмировал он.Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051717856_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_52bf38b8ffa39d506c9dc778c37d15b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, андрей пинчук, барс-13, донбасс, сво
Новости, Андрей Пинчук, Барс-13, Донбасс, СВО

Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении

05:15 13.05.2024
 
© Давид ХуджецАндрей Пинчук
Андрей Пинчук
© Давид Худжец
Читать в
Командир отряда БАРС-13 Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как очищал свое подразделение от алкоголиков и трусов
Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР.
В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует добровольческим отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.
Как рассказал Пинчук, после прихода в БАРС на должность командира он был вынужден переформатировать это подразделение: в каждом коллективе со временем накапливается определенный негатив.
"Да, были те, кто пытался что-то себе присвоить. Да, были трусы, были те, кто употреблял алкоголь. Естественно, от таких товарищей мы избавлялись", - сказал он.
По словам Пинчука, после того, как он возглавил БАРС, в подразделении появилась Доска позора, где по каждому подробно написано за что он туда попал.
Он подчеркнул, что не весь БАРС был с этой точки зрения проблемным, ядро подразделения оставалось здоровым.
В каждом подразделении нужно время от времени наводить порядок, отметил собеседник издания. В экстремальных условиях, а война – это всегда нечто экстремальное, в войска попадают и проблемные люди, люди с патологиями, резюмировал он.
Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.
 
НовостиАндрей ПинчукБарс-13ДонбассСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:09Главное за ночь 13 мая
07:52Удары по военному аэродрому, уничтожение националистов: подполье рассказало об успехах российских военных
07:28Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
07:11Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ
06:00Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой
05:49Виктория Нуланд: партия войны не хочет сдаваться
05:45Военный историк объяснил, почему Москва не наносит по Украине ядерные удары
05:38Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам
05:29"События будут развиваться интересно": эксперт о том, могут ли ВС РФ начать наступление на Харьков
05:27Деньги возвращаются в Россию. Как Запад помог Путину вернуть офшоры и трасты крупного бизнеса
05:15Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении
04:59"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины
04:54Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизма
04:50Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противника
04:44"В рядах ВСУ воюют пожилые люди": Поликарпов рассказал, почему на Украине из-за "ямы" не рождаются дети
04:37Западная Украина за минувшую неделю. Страшилки от пограничников и частная дорога за бюджетные средства
04:30Алексей Васильев: пока в Киеве ждут удара по Харькову и Сумам, ВС РФ готовят ВСУ "мегакотел" в Донбассе
04:15"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация
04:12Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом
04:00Государственная военная компания: Пинчук объяснил, в чем особенность отрядов БАРС
Лента новостейМолния