https://ukraina.ru/20240513/1054957466.html

"События будут развиваться интересно": эксперт о том, могут ли ВС РФ начать наступление на Харьков

"События будут развиваться интересно": эксперт о том, могут ли ВС РФ начать наступление на Харьков - 13.05.2024 Украина.ру

"События будут развиваться интересно": эксперт о том, могут ли ВС РФ начать наступление на Харьков

Любое наступление предусматривает заблаговременное выявление всех огневых средств противника. ВС РФ накопили достаточно ресурсов, которые могут понадобиться для Харьковского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-05-13T05:29

2024-05-13T05:29

2024-05-13T05:29

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Киевский режим утверждает, что якобы Россия готовит армию для удара на Харьков и Сумы. Если действительно получится это реализовать, то противник будет вынужден увеличить линию боевого соприкосновения, рассказал обозреватель.Если противник поставит бригады из немотивированной пехоты, эти бригады будут уничтожены. А если ВСУ оправят туда качественные резервы, это ослабит текущую линию боевого соприкосновения и даст возможность совершить прорыв, подчеркнул специалист.Если теоретически ВС РФ будут наступать на Харьковском направлении, то врагу будет уже не до обстрелов мирных городов РФ, добавил он.ВС РФ накопили достаточно ресурсов, которые могут понадобиться для Харьковского направления. Возможно, это вообще отвлекающий маневр. Может быть, российские силы нанесут удар в другом месте, отметил эксперт."У меня есть пару предположений на этот счет. Я их озвучивать не буду. Но враг этого удара точно ожидать не будет. Если мы его нанесем, события будут развиваться очень интересно", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240507/1054955835.html

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новости, харьков, россия, сумы, всу, вс рф, наступление, сво, резервы, склады, обстрелы, ресурсы