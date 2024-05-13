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"В рядах ВСУ воюют пожилые люди": Поликарпов рассказал, почему на Украине из-за "ямы" не рождаются дети
"В рядах ВСУ воюют пожилые люди": Поликарпов рассказал, почему на Украине из-за "ямы" не рождаются дети - 13.05.2024 Украина.ру
"В рядах ВСУ воюют пожилые люди": Поликарпов рассказал, почему на Украине из-за "ямы" не рождаются дети
Киевский режим до последнего пытался избежать мобилизации молодежи, в ВСУ в основном воюют пожилые люди. Но сейчас Украина вынуждена использовать свой неприкосновенный запас. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-13T04:44
2024-05-13T04:44
2024-05-13T04:44
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всу
мобилизация
рождаемость
биография
дети
молодежь
демография
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Тема о новой мобилизации в России обсуждается и на Украине, и на Западе. Противник очень этого боится. Они понимают, что ничего не могут этому противопоставить. Киев просто не сможет провести такую же мобилизацию, как и РФ, рассказал историк.Сейчас в ВСУ в основном воюют пожилые люди. Это напрямую связано с демографией. На Украине в 1990-е годы была очень низкая рождаемость. Демографическая яма там была еще больше, чем в России, добавил эксперт.Киевский режим до последнего пытался избежать мобилизации молодежи. Молодые люди шли добровольцами в нацистские батальоны и в территориальную оборону. Но сейчас Украина вынуждена использовать свой неприкосновенный запас, указал он.А если киевские власти будут "выгребать" на фронт всех, кто родился в 1990-е годы, то демографическая пирамида Украины превратится в выточенную на токарном станке балясину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240508/1054957633.html
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новости, украина, россия, всу, мобилизация, рождаемость, биография, дети, молодежь, демография, украинская армия
Новости, Украина, Россия, ВСУ, мобилизация, рождаемость, биография, дети, молодежь, демография, украинская армия
"В рядах ВСУ воюют пожилые люди": Поликарпов рассказал, почему на Украине из-за "ямы" не рождаются дети
Киевский режим до последнего пытался избежать мобилизации молодежи, в ВСУ в основном воюют пожилые люди. Но сейчас Украина вынуждена использовать свой неприкосновенный запас. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов