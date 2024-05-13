Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизма - 13.05.2024 Украина.ру
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Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизма
Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизма - 13.05.2024 Украина.ру
Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизма
На Украине рассчитывают, что война продлится долго, более того, по мнению некоторых политиков, это должно почему-то внушать людям оптимизм и уверенность.
2024-05-13T04:54
2024-05-13T04:54
украина
киев
россия
портников
константин бондаренко
"прямой"
вооруженные силы украины
юрий луценко
эксклюзив
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Так, например, полагает экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко. Он в эфире телеканала "Прямой" признал, что ситуация на фронте сейчас самая тяжелая с самого начала войны (так в Киеве называют спецоперацию РФ — Ред.), но призвал сограждан смотреть в будущее с уверенностью.Украинский политик подсчитал, с какой скоростью российские войска занимают территории, подконтрольные киевскому режиму и сделал такой вывод: "ему (Владимиру Путину — Ред.) такими темпами до победы осталось действительно немного, всего 10 тысяч лет...".По словам Луценко, украинцам "вбивают в голову" мысли о том, что Россия вот-вот победит" и призвал быть "немножко поспокойнее"."Это очень тяжелая война, самая страшная цена и на фронте, и в тылу. Но никакой катастрофы нет", - считает экс-генпрокурор. Он аргументировал свой посыл тем, что "за это время у Путина не сработала ни одна стратегия" — ни "Киев за три дня", ни остановка поставок Киеву западного оружия, провалилась зерновая блокада и провалился (по мнению Луценко) план полного разгрома украинской энергетики.Тут стоит отметить, что не все эксперты с такими утверждениями согласятся. Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин не разделяет оптимизма относительно будущего энергосистемы страны. Он уже не раз призывал жителей больших городов задуматься о будущем, о том, что мегаполисы могут остаться без энергоснабжения. И как тогда выживать? По мнению эксперта, жителям Харькова и Киева уже сейчас надо искать места, куда можно было бы уехать и там перезимовать.А украинский журналист и телеведущий Виталий Портников считает, что Киеву грозит не только потеря энергоснабжения. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, ВС РФ будут наступать не на юго-востоке, а будут готовить наступление на Киев.Портников считает, что украинская власть прозрачна для российских спецслужб, Украина "тотально пронизана российской агентурой", ведь при империи и при Союзе это была единая сеть, управляемая из Москвы. И после провозглашения независимости ситуация мало изменилась — "потому что то, что создавалось столетиями, невозможно искоренить за несколько лет"."Есть большое количество спящих агентов, которые, скажем, используются в нужные моменты. Сейчас война, но очевидно, что после войны будет запущена новая агентурная сеть, которая сейчас может существовать, просто ожидать своего времени, чтобы взять под контроль Украину, которая будет в послевоенный период, это более чем вероятно", - сказал Портников.Он добавил, что "это - онкология, которая уже имеет метастазы, мы ее все равно не вылечим, можно надеяться, что только время ее вылечит или какая-то серьезная работа западных спецслужб над всем украинским обществом как таковым".Что ж, тут надо отметить, что такая работа Западом велась на Украине десятилетиями, велась довольно успешно, и результат мы видим: конфликт, реки крови, декоммунизация, нацификация, полная потеря самостоятельности, огромные долги, разрушающаяся страна.Украинские политики и СМИ винят во всем этом Москву и всех русских. Отчасти так, агенты Запада не спали, а Москва многое упустила. Ведь если не было бы госпереворота в Киеве в 2014 году, то не было бы и необходимости для России проводить сейчас спецоперацию. Сколько людей остались бы живы.Но огромная сеть западной агентуры на Украине Портникова почему-то совсем не беспокоит, наоборот, он на нее-то и рассчитывает, хотя добавляет: "если у нас (у киевского режима — Ред.) будет, конечно, шанс".Будет или нет — это вопрос. "...Единственно, что мы можем, это после завершения войны на руинах современной украинской государственности попробовать построить государственность, которая не исчезнет с политической карты мира", - сказал журналист, добавив, что "определенные шансы для этого существуют, но они не такие большие, как думают наши современники".Современники думают разное. Так, известный украинский политолог Константин Бондаренко отмечает серьезный разлад между нынешним Украинским государством и обществом. По его словам, государство велит обществу отмечать 8 мая "день памяти и победы над нацизмом", а общество говорит - мы празднуем 9 мая День Победы над нацизмом. Государство велит говорить только на украинском языке, а общество отвечает — будем говорить так, как нам удобно. Государство говорит: вот эта церковь правильная, эта — неправильная. Общество говорит: мы сами будем решать, в какую церковь ходить, какая правильная, а какая нет…"И именно вот это несовпадение интересов государственной власти и общества определяет на сегодняшний день ситуацию на Украине", - констатировал Бондаренко в эфире ютуб-канала "Да это так".Он отметил, что дети представителей украинской нынешней власти и прочих "элит" не воюют, хотя обществу врут, что воюют, а потому "когда государство говорит — защищайте меня, народ показывает фигу и говорит, что — да ну вас… и так далее, потому что, говорит, уже достали, вы сами себя попробуйте защитить".По словам политолога, "эта граница между обществом и государством… она существует и в восприятии войны" (так власти на Украине называют спецоперацию России — Ред.)."Именно поэтому вот эти зверства ТЦК и нарушения прав человека систематические, они ведут не к победе, они ведут к поражению, ТЦК будет главным элементом поражения Украины, если это, не дай Бог, случится", - считает Бондаренко.Что до перспектив, то эксперт посоветовал жителям Харькова покинуть город - "есть большая опасность".В завершение - анализ ситуации от авторов телеграм-канала "Наблюдатель", там мы находим подтверждение словам Константина Бондаренко о крепнущей границе между украинскими властями и украинским же обществом."Рассыпающийся на глазах фронт на Донбассе привел к дополнительным потерям, которые ВСУ не в состоянии закрыть резервами, - пишет "Наблюдатель". - Даже принудительная мобилизация не спасает, ведь вместо качественно обученных военных на фронт пачками отправляют не желающих воевать студентов и рабочих, которые набраны на улицах городов и сел насильно".Авторы канала отмечают, что сейчас "растет количество инцидентов с силовым сопротивлением граждан ТЦКашникам-полицаям, ибо отправляться "на ноль" погибать никто не хочет".Более подробно о происходящем на Украине на минувшей неделе можно прочитать в статье Павла Волкова Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, киев, россия, портников, константин бондаренко, "прямой", вооруженные силы украины, юрий луценко, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Портников, Константин Бондаренко, "Прямой", Вооруженные силы Украины, Юрий Луценко, Эксклюзив

Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизма

04:54 13.05.2024
 
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине рассчитывают, что война продлится долго, более того, по мнению некоторых политиков, это должно почему-то внушать людям оптимизм и уверенность.
Так, например, полагает экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко. Он в эфире телеканала "Прямой" признал, что ситуация на фронте сейчас самая тяжелая с самого начала войны (так в Киеве называют спецоперацию РФ — Ред.), но призвал сограждан смотреть в будущее с уверенностью.
Украинский политик подсчитал, с какой скоростью российские войска занимают территории, подконтрольные киевскому режиму и сделал такой вывод: "ему (Владимиру Путину — Ред.) такими темпами до победы осталось действительно немного, всего 10 тысяч лет...".
По словам Луценко, украинцам "вбивают в голову" мысли о том, что Россия вот-вот победит" и призвал быть "немножко поспокойнее".
"Это очень тяжелая война, самая страшная цена и на фронте, и в тылу. Но никакой катастрофы нет", - считает экс-генпрокурор. Он аргументировал свой посыл тем, что "за это время у Путина не сработала ни одна стратегия" — ни "Киев за три дня", ни остановка поставок Киеву западного оружия, провалилась зерновая блокада и провалился (по мнению Луценко) план полного разгрома украинской энергетики.
Тут стоит отметить, что не все эксперты с такими утверждениями согласятся. Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин не разделяет оптимизма относительно будущего энергосистемы страны. Он уже не раз призывал жителей больших городов задуматься о будущем, о том, что мегаполисы могут остаться без энергоснабжения. И как тогда выживать? По мнению эксперта, жителям Харькова и Киева уже сейчас надо искать места, куда можно было бы уехать и там перезимовать.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
04:37
Западная Украина за минувшую неделю. Страшилки от пограничников и частная дорога за бюджетные средстваРумыния и Венгрия предоставляют убежище украинским мужчинам, которым удается переплыть Тису. А вот польские пограничники возвращают на Украину уклонистов, переплывающих Западный Буг.
А украинский журналист и телеведущий Виталий Портников считает, что Киеву грозит не только потеря энергоснабжения. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, ВС РФ будут наступать не на юго-востоке, а будут готовить наступление на Киев.
Портников считает, что украинская власть прозрачна для российских спецслужб, Украина "тотально пронизана российской агентурой", ведь при империи и при Союзе это была единая сеть, управляемая из Москвы. И после провозглашения независимости ситуация мало изменилась — "потому что то, что создавалось столетиями, невозможно искоренить за несколько лет".
"Есть большое количество спящих агентов, которые, скажем, используются в нужные моменты. Сейчас война, но очевидно, что после войны будет запущена новая агентурная сеть, которая сейчас может существовать, просто ожидать своего времени, чтобы взять под контроль Украину, которая будет в послевоенный период, это более чем вероятно", - сказал Портников.
Он добавил, что "это - онкология, которая уже имеет метастазы, мы ее все равно не вылечим, можно надеяться, что только время ее вылечит или какая-то серьезная работа западных спецслужб над всем украинским обществом как таковым".
Что ж, тут надо отметить, что такая работа Западом велась на Украине десятилетиями, велась довольно успешно, и результат мы видим: конфликт, реки крови, декоммунизация, нацификация, полная потеря самостоятельности, огромные долги, разрушающаяся страна.
Украинские политики и СМИ винят во всем этом Москву и всех русских. Отчасти так, агенты Запада не спали, а Москва многое упустила. Ведь если не было бы госпереворота в Киеве в 2014 году, то не было бы и необходимости для России проводить сейчас спецоперацию. Сколько людей остались бы живы.
Но огромная сеть западной агентуры на Украине Портникова почему-то совсем не беспокоит, наоборот, он на нее-то и рассчитывает, хотя добавляет: "если у нас (у киевского режима — Ред.) будет, конечно, шанс".
Будет или нет — это вопрос. "...Единственно, что мы можем, это после завершения войны на руинах современной украинской государственности попробовать построить государственность, которая не исчезнет с политической карты мира", - сказал журналист, добавив, что "определенные шансы для этого существуют, но они не такие большие, как думают наши современники".
Современники думают разное. Так, известный украинский политолог Константин Бондаренко отмечает серьезный разлад между нынешним Украинским государством и обществом. По его словам, государство велит обществу отмечать 8 мая "день памяти и победы над нацизмом", а общество говорит - мы празднуем 9 мая День Победы над нацизмом. Государство велит говорить только на украинском языке, а общество отвечает — будем говорить так, как нам удобно. Государство говорит: вот эта церковь правильная, эта — неправильная. Общество говорит: мы сами будем решать, в какую церковь ходить, какая правильная, а какая нет…
"И именно вот это несовпадение интересов государственной власти и общества определяет на сегодняшний день ситуацию на Украине", - констатировал Бондаренко в эфире ютуб-канала "Да это так".
Он отметил, что дети представителей украинской нынешней власти и прочих "элит" не воюют, хотя обществу врут, что воюют, а потому "когда государство говорит — защищайте меня, народ показывает фигу и говорит, что — да ну вас… и так далее, потому что, говорит, уже достали, вы сами себя попробуйте защитить".
По словам политолога, "эта граница между обществом и государством… она существует и в восприятии войны" (так власти на Украине называют спецоперацию России — Ред.).
"Именно поэтому вот эти зверства ТЦК и нарушения прав человека систематические, они ведут не к победе, они ведут к поражению, ТЦК будет главным элементом поражения Украины, если это, не дай Бог, случится", - считает Бондаренко.
Что до перспектив, то эксперт посоветовал жителям Харькова покинуть город - "есть большая опасность".
В завершение - анализ ситуации от авторов телеграм-канала "Наблюдатель", там мы находим подтверждение словам Константина Бондаренко о крепнущей границе между украинскими властями и украинским же обществом.
"Рассыпающийся на глазах фронт на Донбассе привел к дополнительным потерям, которые ВСУ не в состоянии закрыть резервами, - пишет "Наблюдатель". - Даже принудительная мобилизация не спасает, ведь вместо качественно обученных военных на фронт пачками отправляют не желающих воевать студентов и рабочих, которые набраны на улицах городов и сел насильно".
Авторы канала отмечают, что сейчас "растет количество инцидентов с силовым сопротивлением граждан ТЦКашникам-полицаям, ибо отправляться "на ноль" погибать никто не хочет".
Более подробно о происходящем на Украине на минувшей неделе можно прочитать в статье Павла Волкова Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом
 
УкраинаКиевРоссияПортниковКонстантин Бондаренко"Прямой"Вооруженные силы УкраиныЮрий ЛуценкоЭксклюзив
 
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