https://ukraina.ru/20240513/1054965464.html

Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой

Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой - 13.05.2024 Украина.ру

Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой

После сообщений о том, что Франция отправляет на Украину своих военных, а британцы намерены разрешить Киеву бить по России из своего оружия, в МИД РФ были вызваны послы этих стран. Там они получили сообщение для Банковой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2024-05-13T06:00

2024-05-13T06:00

2024-05-13T06:00

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В воскресенье, 5 мая, издание Asia Times, со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что первая группа французских военных прибыла в Славянск."Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", - сказано в статье, где уточняется, что эти военные были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", резюмировал Брайен.Франция отправила свои войска на Украину - Asia TimesНесколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВ пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомПо последним данным Следственного комитета РФ, в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Причем большая часть из них - американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).Порядка шести тысяч "иностранных гусей" в ходе СВО уже уничтожено.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что пока французское общество не беспокоится о вмешательстве своей страны в СВО на стороне Украины. Однако ситуация изменится, как только похоронки начнут прилетать в Париж массово.Он добавил, что Макрон выступает с такими заявлениями потому, что ему надо с чем-то идти на выборы, но как политик он уже провалился. При этом России, подчеркнул Подберёзкин, не нужно воспринимать его угрозу как катастрофу, ведь у Макрона не так много солдат, и ситуацию на поле боя они не изменят.Алексей Подберёзкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии

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новости, аналитики, киев, storm shadow , scalp , банковая, франция, британия, украина.ру