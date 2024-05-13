Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1054965464.html
Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой
Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой - 13.05.2024 Украина.ру
Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой
После сообщений о том, что Франция отправляет на Украину своих военных, а британцы намерены разрешить Киеву бить по России из своего оружия, в МИД РФ были вызваны послы этих стран. Там они получили сообщение для Банковой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2024-05-13T06:00
2024-05-13T06:00
новости
аналитики
киев
storm shadow
scalp
банковая
франция
британия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/47/1034064796_0:177:2627:1655_1920x0_80_0_0_f86aae1078f347805b67ec10547adcf1.jpg.webp
В воскресенье, 5 мая, издание Asia Times, со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что первая группа французских военных прибыла в Славянск."Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", - сказано в статье, где уточняется, что эти военные были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", резюмировал Брайен.Франция отправила свои войска на Украину - Asia TimesНесколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВ пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомПо последним данным Следственного комитета РФ, в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Причем большая часть из них - американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).Порядка шести тысяч "иностранных гусей" в ходе СВО уже уничтожено.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что пока французское общество не беспокоится о вмешательстве своей страны в СВО на стороне Украины. Однако ситуация изменится, как только похоронки начнут прилетать в Париж массово.Он добавил, что Макрон выступает с такими заявлениями потому, что ему надо с чем-то идти на выборы, но как политик он уже провалился. При этом России, подчеркнул Подберёзкин, не нужно воспринимать его угрозу как катастрофу, ведь у Макрона не так много солдат, и ситуацию на поле боя они не изменят.Алексей Подберёзкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии
киев
банковая
франция
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/47/1034064796_94:0:2535:1831_1920x0_80_0_0_e5da16f7f4335df6e89b23efc2755415.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аналитики, киев, storm shadow , scalp , банковая, франция, британия, украина.ру
Новости, аналитики, Киев, Storm Shadow , SCALP , Банковая, Франция, Британия, Украина.ру

Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой

06:00 13.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
После сообщений о том, что Франция отправляет на Украину своих военных, а британцы намерены разрешить Киеву бить по России из своего оружия, в МИД РФ были вызваны послы этих стран. Там они получили сообщение для Банковой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

"Возможно, через них было передано обещание на случай, если укрохунта захочет ударить по России ракетами дальнего действия, например, британскими Storm Shadow или французскими SCALP. Дескать, тогда в обязательном порядке мы проведем раскинжаливание Банковой улицы. Так как прямых коммуникаций с Киевом нет, пришлось использовать этих негодных посредников", - отметил аналитик.

В воскресенье, 5 мая, издание Asia Times, со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что первая группа французских военных прибыла в Славянск.
"Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", - сказано в статье, где уточняется, что эти военные были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.
Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", резюмировал Брайен.
Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times
Несколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага.
"Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.
"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России
В пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.
Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.
Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под Славянском
По последним данным Следственного комитета РФ, в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Причем большая часть из них - американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).
Порядка шести тысяч "иностранных гусей" в ходе СВО уже уничтожено.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что пока французское общество не беспокоится о вмешательстве своей страны в СВО на стороне Украины. Однако ситуация изменится, как только похоронки начнут прилетать в Париж массово.
Он добавил, что Макрон выступает с такими заявлениями потому, что ему надо с чем-то идти на выборы, но как политик он уже провалился. При этом России, подчеркнул Подберёзкин, не нужно воспринимать его угрозу как катастрофу, ведь у Макрона не так много солдат, и ситуацию на поле боя они не изменят.
Алексей Подберёзкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу
ИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии
 
НовостианалитикиКиевStorm ShadowSCALPБанковаяФранцияБританияУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:09Главное за ночь 13 мая
07:52Удары по военному аэродрому, уничтожение националистов: подполье рассказало об успехах российских военных
07:28Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
07:11Больше 300 украинских дронов перехватили над городами ДНР — ФСБ РФ
06:00Аналитик ФСО: Киеву передали, что за Storm Shadow и SCALP последует раскинжаливание Банковой
05:49Виктория Нуланд: партия войны не хочет сдаваться
05:45Военный историк объяснил, почему Москва не наносит по Украине ядерные удары
05:38Это предопределило обрушение фронта ВСУ: Леонков рассказал, как авиация расчищает дорогу штурмовикам
05:29"События будут развиваться интересно": эксперт о том, могут ли ВС РФ начать наступление на Харьков
05:27Деньги возвращаются в Россию. Как Запад помог Путину вернуть офшоры и трасты крупного бизнеса
05:15Появилась Доска позора: командир БАРС-13 рассказал, как наводил порядок в подразделении
04:59"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины
04:54Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизма
04:50Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противника
04:44"В рядах ВСУ воюют пожилые люди": Поликарпов рассказал, почему на Украине из-за "ямы" не рождаются дети
04:37Западная Украина за минувшую неделю. Страшилки от пограничников и частная дорога за бюджетные средства
04:30Алексей Васильев: пока в Киеве ждут удара по Харькову и Сумам, ВС РФ готовят ВСУ "мегакотел" в Донбассе
04:15"Бойцов нужно отправить по домам": эксперт рассказал, для чего нужна новая мобилизация
04:12Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом
04:00Государственная военная компания: Пинчук объяснил, в чем особенность отрядов БАРС
Лента новостейМолния