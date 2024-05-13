https://ukraina.ru/20240513/1055023547.html

Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду - 13.05.2024 Украина.ру

Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-05-13T07:28

2024-05-13T07:28

2024-05-13T07:28

пво

новости

белгород

шебекино

курская область

вячеслав гладков

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Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность.Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждено пять частных жилых домов и три автомобиля.Опасность атаки беспилотников ночью также объявляли в Воронежской и Курской областях.

https://ukraina.ru/20240503/1054884771.html

белгород

шебекино

курская область

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пво, новости, белгород, шебекино, курская область, вячеслав гладков