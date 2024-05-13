Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждено пять частных жилых домов и три автомобиля.
Опасность атаки беспилотников ночью также объявляли в Воронежской и Курской областях.