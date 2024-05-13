Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду - 13.05.2024 Украина.ру
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Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду - 13.05.2024 Украина.ру
Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-05-13T07:28
2024-05-13T07:28
пво
новости
белгород
шебекино
курская область
вячеслав гладков
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Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность.Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждено пять частных жилых домов и три автомобиля.Опасность атаки беспилотников ночью также объявляли в Воронежской и Курской областях.
https://ukraina.ru/20240503/1054884771.html
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шебекино
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пво, новости, белгород, шебекино, курская область, вячеслав гладков
ПВО, Новости, Белгород, Шебекино, Курская область, Вячеслав Гладков

Российские системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

07:28 13.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Ночью в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе объявляли ракетную опасность.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в Белгородском районе после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой дом. Трое жильцов не пострадали и отказались от вызова скорой помощи. Кроме того, в селе повреждено пять частных жилых домов и три автомобиля.
Опасность атаки беспилотников ночью также объявляли в Воронежской и Курской областях.
3 мая, 17:26
Италия передаст Украине одну систему ПВО Еще до саммита НАТО, который должен состояться 9 июля в Вашингтоне, Италия передаст Украине новый пакет военной помощи в который войдет система противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники
 
ПВОНовостиБелгородШебекиноКурская областьВячеслав Гладков
 
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