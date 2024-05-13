Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противника - 13.05.2024 Украина.ру
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Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противника
Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противника - 13.05.2024 Украина.ру
Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противника
Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Такие боеприпасы поражают любые траншеи, какими бы хитрыми они ни были. Даже если они не убивают ВСУ, они их смертельно контузят. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-05-13T04:50
2024-05-13T04:50
новости
россия
авдеевка
авиабомбы
пво
укрепления
боеприпасы
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На новых рубежах украинской обороны, которые строились в этом и в прошлом году, будет происходить то же, что за пределами Авдеевки. Там линия обороны ВСУ оказалась пустой. Потому что никто не хочет сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы, рассказал эксперт.Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Об этом говорят тактико-технические характеристики данных боеприпасов, добавил он.Все это можно было наблюдать во время освобождения Авдеевки. Там ВС РФ забросали ВСУ фугасными авиационными бомбами и враг побежал. Такие боеприпасы поражают любые траншеи, какими бы хитрыми они ни были, подчеркнул аналитик.Сейчас ВС РФ завоевывают господство в воздухе как на тактической, так и оперативно-тактической глубине. Киев постоянно просит у Запада новые средства ПВО. Но как только ЗРК оказывается рядом с линией соприкосновения, его уничтожают российские военные, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, авдеевка, авиабомбы, пво, укрепления, боеприпасы, зрк patriot, всу, вооружения, запад, вс рф
Новости, Россия, Авдеевка, авиабомбы, ПВО, укрепления, боеприпасы, ЗРК Patriot, ВСУ, вооружения, Запад, ВС РФ

Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противника

04:50 13.05.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Такие боеприпасы поражают любые траншеи, какими бы хитрыми они ни были. Даже если они не убивают ВСУ, они их смертельно контузят. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На новых рубежах украинской обороны, которые строились в этом и в прошлом году, будет происходить то же, что за пределами Авдеевки. Там линия обороны ВСУ оказалась пустой. Потому что никто не хочет сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы, рассказал эксперт.
Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Об этом говорят тактико-технические характеристики данных боеприпасов, добавил он.
"Они (планирующие авиабомбы.- Ред.) просто несут больше взрывчатки, чем снаряды. Они приводят к большим разрушениям: как местности, так и самих укрепрайонов. Даже если они не убивают ВСУ, они их смертельно контузят", - указал Леонков.
Все это можно было наблюдать во время освобождения Авдеевки. Там ВС РФ забросали ВСУ фугасными авиационными бомбами и враг побежал. Такие боеприпасы поражают любые траншеи, какими бы хитрыми они ни были, подчеркнул аналитик.
Сейчас ВС РФ завоевывают господство в воздухе как на тактической, так и оперативно-тактической глубине. Киев постоянно просит у Запада новые средства ПВО. Но как только ЗРК оказывается рядом с линией соприкосновения, его уничтожают российские военные, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Вчера, 15:25
Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ Самым дурным признаком того, что человечество движется к ядерной войне, станет проведение нами полноценных ядерных учений, когда мы запустим ракету по какому-то полигону и там ее взорвем (осуществим ядерный взрыв). Это и будет последнее китайское предупреждение. После этого – война
 
НовостиРоссияАвдеевкаавиабомбыПВОукреплениябоеприпасыЗРК PatriotВСУвооруженияЗападВС РФ
 
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