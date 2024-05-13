Главное за ночь 13 мая - 13.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 13 мая
Главное за ночь 13 мая - 13.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 мая
Ночью ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде Полтавской области, который использовался украинской авиацией для ударов по Белгороду и Донбассу. Украина.ру, 13.05.2024
2024-05-13T08:09
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россия
новости
белгород
вооруженные силы украины
мчс
полтавская область
удары
всу
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Ночью ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде Полтавской области, который использовался украинской авиацией для ударов по Белгороду и Донбассу.Всю ночь ВС РФ отражали атаки украинских террористов на наши города. Уничтожено около 16 ракет и 31 БПЛА.Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом в Харьковской области,- сообщили в подполье.Поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома в Белгороде завершены, спасены 17 человек, 15 погибли, - сообщило МЧС.ВСУ применяли против гражданского населения в селе Семеновка в ДНР боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор, - рассказали местные жители.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, белгород, вооруженные силы украины, мчс, полтавская область, удары, всу
Россия, Новости, Белгород, Вооруженные силы Украины, МЧС, Полтавская область, удары, ВСУ

Главное за ночь 13 мая

08:09 13.05.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород, обрушение дома в результате удара ВСУ
Белгород, обрушение дома в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Ночью ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде Полтавской области, который использовался украинской авиацией для ударов по Белгороду и Донбассу.
Всю ночь ВС РФ отражали атаки украинских террористов на наши города. Уничтожено около 16 ракет и 31 БПЛА.
Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом в Харьковской области,- сообщили в подполье.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома в Белгороде завершены, спасены 17 человек, 15 погибли, - сообщило МЧС.
ВСУ применяли против гражданского населения в селе Семеновка в ДНР боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор, - рассказали местные жители.
 
РоссияНовостиБелгородВооруженные силы УкраиныМЧСПолтавская областьударыВСУ
 
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