https://ukraina.ru/20240513/1055024079.html

Главное за ночь 13 мая

Главное за ночь 13 мая - 13.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 13 мая

Ночью ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде Полтавской области, который использовался украинской авиацией для ударов по Белгороду и Донбассу. Украина.ру, 13.05.2024

2024-05-13T08:09

2024-05-13T08:09

2024-05-13T08:09

россия

новости

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вооруженные силы украины

мчс

полтавская область

удары

всу

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Ночью ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде Полтавской области, который использовался украинской авиацией для ударов по Белгороду и Донбассу.Всю ночь ВС РФ отражали атаки украинских террористов на наши города. Уничтожено около 16 ракет и 31 БПЛА.Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом в Харьковской области,- сообщили в подполье.Поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома в Белгороде завершены, спасены 17 человек, 15 погибли, - сообщило МЧС.ВСУ применяли против гражданского населения в селе Семеновка в ДНР боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор, - рассказали местные жители.

россия

белгород

полтавская область

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россия, новости, белгород, вооруженные силы украины, мчс, полтавская область, удары, всу