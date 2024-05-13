https://ukraina.ru/20240513/1055023930.html
Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении - 13.05.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск
2024-05-13T08:22
2024-05-13T08:22
2024-05-13T08:22
харьковская область
украина
россия
новости
владимир зеленский
генштаб
вооруженные силы украины
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"На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск", - уточнил генштаб.Отмечается, что у России "есть тактический успех".Президент Украины Владимир Зеленский также назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях: Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском.Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, причем он отметил, что оно может еще ухудшиться.Минобороны РФ ранее сообщало, что военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ранее в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ukraina.ru/20240511/1055013800.html
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харьковская область, украина, россия, новости, владимир зеленский, генштаб, вооруженные силы украины
Харьковская область, Украина, Россия, Новости, Владимир Зеленский, Генштаб, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск
"На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск", - уточнил генштаб.
Отмечается, что у России "есть тактический успех".
Президент Украины Владимир Зеленский также назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске.
Не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях: Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, причем он отметил, что оно может еще ухудшиться.
Минобороны РФ ранее сообщало, что военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ранее в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.