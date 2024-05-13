https://ukraina.ru/20240513/1055023930.html

Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении - 13.05.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск

2024-05-13T08:22

2024-05-13T08:22

2024-05-13T08:22

харьковская область

украина

россия

новости

владимир зеленский

генштаб

вооруженные силы украины

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"На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск", - уточнил генштаб.Отмечается, что у России "есть тактический успех".Президент Украины Владимир Зеленский также назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях: Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском.Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, причем он отметил, что оно может еще ухудшиться.Минобороны РФ ранее сообщало, что военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ранее в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ukraina.ru/20240511/1055013800.html

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харьковская область, украина, россия, новости, владимир зеленский, генштаб, вооруженные силы украины