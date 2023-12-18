Большая часть - психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществе
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В январе этого года Украина прошла демографическую точку невозврата, и чем бы сейчас не закончились боевые действия, последствия будут ощущаться еще 50 лет, заявил украинский политолог-эмигрант Михаил Чаплыга в интервью журналисту Александру Шелесту признан (иноагентом в РФ). Он напомнил о "парагвайском сценарии" - вот что ждет Украину.
Не избежать и аргентинского сценария с чередой дефолтов, и боснийского, когда собственная экономика — ноль, добавил эксперт. А еще есть и сомалийский вариант — до сих пор на Украине есть добробаты. Правда, что делать, эксперт не знает. О капитуляции на Украине говорить запрещено, о победе говорить можно, но - какова цена?
В любом случае нужна передышка в войне, сказал Чаплыга. Для чего? "Дети вырастут и отомстят". Но чтобы они отомстили, нужно, чтобы выросли.
В комментариях высказались по этому поводу довольно резко. Вот один из комментариев: "Давайте сделаем" перерыв в войне", чтоб подросли наши дети, а потом они за нас отомстят"… Вы серьезно? Вы желаете своим детям погибнуть в будущей войне!!?? Вы в своем уме? Очень в вас разочарован как в человеке и политике".
Пока граждане Украины мстят друг другу. Во время сессии Керецковского сельсовета Мукачевского района Закарпатской области депутат от "Слуг народа" взорвал три гранаты. Ранены 26 человек, из них 6 — тяжелые. Телеграм-канал ЗеРада в связи с этим событием отмечает, что боевая граната на чёрном рынке на Украине стоит всего 200 гривен, это чуть больше пяти долларов.
Вчера, 11:40Западная Украина за неделюЗападная Украина за минувшую неделю: Зеленский во Львове и "взрывной депутат" в ЗакарпатьеПрезидент Украины, выступая во Львове перед представителями местных и региональных властей, пригрозил лишить должностей тех, кто не выделит как можно больше средств в местных бюджетах на оборонные нужды.
Таких инцидентов будет много, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, "сейчас люди настолько реактивны, настолько социально агрессивны, настолько сжаты в пружину внутри себя, и параллельно - настолько легкий доступ к оружию, что это превращается в такие трагедии, которые мы сегодня наблюдаем".
Бортник перечислил причины такого состояния сограждан: "это падение культуры диалога, радикализм, агрессивность, депрессия глубокая депрессия большой части общества, которое потеряла картину будущего — и легкая доступность оружия, которое государство сейчас очень слабо контролирует".
По мнению политолога, все это будет приводить к тому, что "таких подрывов будет много, таких трагедий будет много, к сожалению, будут страдать невиновные люди… это эхо войны".
"Я когда в Киеве захожу иногда в метро, я с опаской смотрю на людей", - пожаловался Бортник, пояснив причину: он понимает, что из условных пятидесяти-ста человек, которые едут в вагоне, "у значительной части есть оружие при себе, большая часть — психически нездоровые люди, огромная часть травмирована войной".
Эксперт отметил, что еще одной важной причиной подобных трагедий можно считать отсутствие свободной дискуссии в СМИ, невозможность высказаться, наконец, в стране нет выборов — словом, нет свободного социального диалога, поэтому "люди взрываются". По его словам, после завершения войны последствия будут ощущаться еще лет 20-30, к этому надо быть готовыми.
Картинка "европейского" будущего (ЕС принял решение о начале переговоров о членстве Украины) вряд ли способна утешить, оно слишком далекое, лучше бы дали денег, считает эксперт.
Он подчеркнул, что украинской элите в преддверии такого будущего придется отказаться от своего инстинкта борьбы за власть любой ценой. "Европа — это зона хаотичной, иногда грязной политической и экономической конкуренции… во всех сферах", - сказал Бортник, добавив, что в этой конкуренции в Европе будто бы "не привыкли никто никого уничтожать", чья-то победа — "это просто новая точка баланса".
По мнению политолога, чтобы вступить в ЕС на протяжении трех-пяти лет, украинским политикам надо "открыть Конституцию Украины" и открыть Копенгагенские критерии, посмотреть и понять, что это очень похожие документы.
Что еще нужно? "Провести выборы, отказаться от монопольного влияния на экономику, вернуть свободу слова и возможность всем каналам, которые имеют украинскую лицензию, вещать в эфире, вернуть возможность украинцам высказывать публично свою точку зрения там, где они хотят, открыть 10 статью Конституции и Европейскую хартию региональных языков и реализовать права национальных меньшинств, не только национальных — всех меньшинств, и европейских меньшинств тоже реализовать права. И в этом направлении либеризовать нашу страну, вернуть в нее свободную конкуренцию на всех уровнях. И вот тогда мы будем европейской страной не только по форме, но и по сути", - считает Бортник.
Отметим, в комментариях к видео политологу напомнили о судьбе Югославии — вот так в Европе "не уничтожают" конкурентов. Поиронизировали и относительно "европейских меньшинств" - это за них кровь льете, за такое будущее? Интересная картинка получается.
Что до Украины, то, по мнению эксперта, вообще-то страна намного ближе была к европейским стандартам году так "в 2012-м, в 2008-м или 2009-м". Да что там - "даже в 2003-м мы были ближе к Европе, нежели сегодня, в 2023-м году".
Но в свое время ЕС не дал денег на адаптацию, и вот теперь — миллионы беженцев, утерянные территории, а денег на поддержку Киева Европа уже потратила гораздо больше, чем просили когда-то Янукович и Азаров, сказал Бортник.
По его мнению, украинская власть понимает, что вернуть территории в ближайшее время не получится и потому "входим в ЕС той территорией, которая находится под контролем нашего правительства".
Остается только гадать, какая территория останется под контролем киевского режима на протяжении этих самых "трех-пяти лет".
Украинский аналитик Илья Куса на канале Шелеста предположил, что пять-семь лет — оптимистичная цифра, если только ЕС не решит по политическим соображениям принимать Украину в ускоренном режиме. Но может быть и дольше, Евросоюзу нужно самому подготовиться и провести у себя реформы, чтобы "переварить" Украину и Молдавию.
По мнению аналитика, война ускорила процесс евроинтеграции Киева, решение саммита — больше политическое, символическое, это демонстрация поддержки.
При этом добавим от себя, какой будет Украина через пять лет, неизвестно и, тем более неизвестно, будет ли она вообще в тех границах и с тем руководством, которое сегодня выбрало путь евроинтеграции.
Но сама Украина к вхождению в ЕС не готова, считает бежавший в США от преследований украинский бизнесмен и политик, лидер либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов. Он тоже напомнил об инциденте с подрывом гранат на сессии сельсовета, назвав это "странным суицидом".
Когда не осуществляется вот это украинское ожидание, что куда-то исчезнут все враги, а у нас все будет хорошо, то люди начинают убивать себя, "государство не образовалось в том плане, чтобы помогать этим людям становиться другими", констатировал Балашов в интервью, размещенном в его видеоблоге.
Он продолжил: сейчас поговаривают о 2030 годе как о годе вхождения Украины в ЕС, но с чем страна туда зайдет — "с нашими прокурорами и судьями, с коррумпированной насквозь системой?". Балашов рассказал, что его самого - как политика и лидера партии, как бизнесмена - эта система просто раздавила и растоптала.
"Меня буквально раздавливает Родина", - заявил он, добавив, что точно так же уничтожают или могут уничтожить на Украине каждого гражданина, поэтому люди и приходят к суицидальным мыслям — как этот человек, подорвавший гранаты в сельсовете.
"То, что нас в Евросоюз втянут в 2030 году, я не сомневаюсь". - сказал Балашов. И добавил: "У нас сейчас задача дожить до этого 2030 года, как-то сохраниться в здравом уме".
Политик добавил, что в стране нет свободы слова, а без этого "люди никогда не смогут зарабатывать". Украина, по его словам, опустилась в "финансовый ад", а главный черт гуляет по кладбищам - "все, это танцы на костях начались".
Балашов напомнил, что 8 или 9 миллионов украинцев выехали из страны, внутри - "тюрьмы переполнены, оппозиции нет", вообще творится "полный беспредел". Он посоветовал всем гражданам Украины быть очень осторожными, потому что в стране "идет охота за людьми, именно за украинцами — охота за их имуществом, охота за их свободой, даже охота за языком, чтобы никто ничего не говорил".
Он задал вопрос: как вышло, что украинский "свободолюбивый народ, который воспевает в песнях свободу как самую главную ценность, практически стал рабом вот этих маленьких чинуш, маленьких людей в администрации (в офисе — Ред.) президента и, конечно же, ментов и прокуроров"? Теперь практически никто пикнуть не может, все боятся, констатировал политик.