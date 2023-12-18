https://ukraina.ru/20231218/1052183950.html

Большая часть - психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществе

Большая часть - психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществе - 18.12.2023 Украина.ру

Большая часть - психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществе

В январе этого года Украина прошла демографическую точку невозврата, и чем бы сейчас не закончились боевые действия, последствия будут ощущаться еще 50 лет, заявил украинский политолог-эмигрант Михаил Чаплыга в интервью журналисту Александру Шелесту признан (иноагентом в РФ). Он напомнил о "парагвайском сценарии" - вот что ждет Украину.

2023-12-18T06:28

2023-12-18T06:28

2023-12-18T06:28

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Не избежать и аргентинского сценария с чередой дефолтов, и боснийского, когда собственная экономика — ноль, добавил эксперт. А еще есть и сомалийский вариант — до сих пор на Украине есть добробаты. Правда, что делать, эксперт не знает. О капитуляции на Украине говорить запрещено, о победе говорить можно, но - какова цена?В любом случае нужна передышка в войне, сказал Чаплыга. Для чего? "Дети вырастут и отомстят". Но чтобы они отомстили, нужно, чтобы выросли.В комментариях высказались по этому поводу довольно резко. Вот один из комментариев: "Давайте сделаем" перерыв в войне", чтоб подросли наши дети, а потом они за нас отомстят"… Вы серьезно? Вы желаете своим детям погибнуть в будущей войне!!?? Вы в своем уме? Очень в вас разочарован как в человеке и политике".Пока граждане Украины мстят друг другу. Во время сессии Керецковского сельсовета Мукачевского района Закарпатской области депутат от "Слуг народа" взорвал три гранаты. Ранены 26 человек, из них 6 — тяжелые. Телеграм-канал ЗеРада в связи с этим событием отмечает, что боевая граната на чёрном рынке на Украине стоит всего 200 гривен, это чуть больше пяти долларов.Таких инцидентов будет много, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, "сейчас люди настолько реактивны, настолько социально агрессивны, настолько сжаты в пружину внутри себя, и параллельно - настолько легкий доступ к оружию, что это превращается в такие трагедии, которые мы сегодня наблюдаем".Бортник перечислил причины такого состояния сограждан: "это падение культуры диалога, радикализм, агрессивность, депрессия глубокая депрессия большой части общества, которое потеряла картину будущего — и легкая доступность оружия, которое государство сейчас очень слабо контролирует".По мнению политолога, все это будет приводить к тому, что "таких подрывов будет много, таких трагедий будет много, к сожалению, будут страдать невиновные люди… это эхо войны"."Я когда в Киеве захожу иногда в метро, я с опаской смотрю на людей", - пожаловался Бортник, пояснив причину: он понимает, что из условных пятидесяти-ста человек, которые едут в вагоне, "у значительной части есть оружие при себе, большая часть — психически нездоровые люди, огромная часть травмирована войной".Эксперт отметил, что еще одной важной причиной подобных трагедий можно считать отсутствие свободной дискуссии в СМИ, невозможность высказаться, наконец, в стране нет выборов — словом, нет свободного социального диалога, поэтому "люди взрываются". По его словам, после завершения войны последствия будут ощущаться еще лет 20-30, к этому надо быть готовыми.Картинка "европейского" будущего (ЕС принял решение о начале переговоров о членстве Украины) вряд ли способна утешить, оно слишком далекое, лучше бы дали денег, считает эксперт.Он подчеркнул, что украинской элите в преддверии такого будущего придется отказаться от своего инстинкта борьбы за власть любой ценой. "Европа — это зона хаотичной, иногда грязной политической и экономической конкуренции… во всех сферах", - сказал Бортник, добавив, что в этой конкуренции в Европе будто бы "не привыкли никто никого уничтожать", чья-то победа — "это просто новая точка баланса".По мнению политолога, чтобы вступить в ЕС на протяжении трех-пяти лет, украинским политикам надо "открыть Конституцию Украины" и открыть Копенгагенские критерии, посмотреть и понять, что это очень похожие документы.Что еще нужно? "Провести выборы, отказаться от монопольного влияния на экономику, вернуть свободу слова и возможность всем каналам, которые имеют украинскую лицензию, вещать в эфире, вернуть возможность украинцам высказывать публично свою точку зрения там, где они хотят, открыть 10 статью Конституции и Европейскую хартию региональных языков и реализовать права национальных меньшинств, не только национальных — всех меньшинств, и европейских меньшинств тоже реализовать права. И в этом направлении либеризовать нашу страну, вернуть в нее свободную конкуренцию на всех уровнях. И вот тогда мы будем европейской страной не только по форме, но и по сути", - считает Бортник.Отметим, в комментариях к видео политологу напомнили о судьбе Югославии — вот так в Европе "не уничтожают" конкурентов. Поиронизировали и относительно "европейских меньшинств" - это за них кровь льете, за такое будущее? Интересная картинка получается.Что до Украины, то, по мнению эксперта, вообще-то страна намного ближе была к европейским стандартам году так "в 2012-м, в 2008-м или 2009-м". Да что там - "даже в 2003-м мы были ближе к Европе, нежели сегодня, в 2023-м году".Но в свое время ЕС не дал денег на адаптацию, и вот теперь — миллионы беженцев, утерянные территории, а денег на поддержку Киева Европа уже потратила гораздо больше, чем просили когда-то Янукович и Азаров, сказал Бортник.По его мнению, украинская власть понимает, что вернуть территории в ближайшее время не получится и потому "входим в ЕС той территорией, которая находится под контролем нашего правительства".Остается только гадать, какая территория останется под контролем киевского режима на протяжении этих самых "трех-пяти лет".Украинский аналитик Илья Куса на канале Шелеста предположил, что пять-семь лет — оптимистичная цифра, если только ЕС не решит по политическим соображениям принимать Украину в ускоренном режиме. Но может быть и дольше, Евросоюзу нужно самому подготовиться и провести у себя реформы, чтобы "переварить" Украину и Молдавию.По мнению аналитика, война ускорила процесс евроинтеграции Киева, решение саммита — больше политическое, символическое, это демонстрация поддержки.При этом добавим от себя, какой будет Украина через пять лет, неизвестно и, тем более неизвестно, будет ли она вообще в тех границах и с тем руководством, которое сегодня выбрало путь евроинтеграции.Но сама Украина к вхождению в ЕС не готова, считает бежавший в США от преследований украинский бизнесмен и политик, лидер либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов. Он тоже напомнил об инциденте с подрывом гранат на сессии сельсовета, назвав это "странным суицидом".Когда не осуществляется вот это украинское ожидание, что куда-то исчезнут все враги, а у нас все будет хорошо, то люди начинают убивать себя, "государство не образовалось в том плане, чтобы помогать этим людям становиться другими", констатировал Балашов в интервью, размещенном в его видеоблоге.Он продолжил: сейчас поговаривают о 2030 годе как о годе вхождения Украины в ЕС, но с чем страна туда зайдет — "с нашими прокурорами и судьями, с коррумпированной насквозь системой?". Балашов рассказал, что его самого - как политика и лидера партии, как бизнесмена - эта система просто раздавила и растоптала."Меня буквально раздавливает Родина", - заявил он, добавив, что точно так же уничтожают или могут уничтожить на Украине каждого гражданина, поэтому люди и приходят к суицидальным мыслям — как этот человек, подорвавший гранаты в сельсовете."То, что нас в Евросоюз втянут в 2030 году, я не сомневаюсь". - сказал Балашов. И добавил: "У нас сейчас задача дожить до этого 2030 года, как-то сохраниться в здравом уме".Политик добавил, что в стране нет свободы слова, а без этого "люди никогда не смогут зарабатывать". Украина, по его словам, опустилась в "финансовый ад", а главный черт гуляет по кладбищам - "все, это танцы на костях начались".Балашов напомнил, что 8 или 9 миллионов украинцев выехали из страны, внутри - "тюрьмы переполнены, оппозиции нет", вообще творится "полный беспредел". Он посоветовал всем гражданам Украины быть очень осторожными, потому что в стране "идет охота за людьми, именно за украинцами — охота за их имуществом, охота за их свободой, даже охота за языком, чтобы никто ничего не говорил".Он задал вопрос: как вышло, что украинский "свободолюбивый народ, который воспевает в песнях свободу как самую главную ценность, практически стал рабом вот этих маленьких чинуш, маленьких людей в администрации (в офисе — Ред.) президента и, конечно же, ментов и прокуроров"? Теперь практически никто пикнуть не может, все боятся, констатировал политик.

https://ukraina.ru/20231217/1052148611.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, ес