"Противник задергается": военный блогер объяснил, почему взятие Чернигова заставит нервничать киевлян
© AP / Daniel Cole
© AP / Daniel Cole
Любое внезапное российское наступление там, где ВСУ этого не ждут, может вынудить Киев перебрасывать лучшие подразделения на пожароопасные направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Если российское наступление на Авдеевку действительно заставило ВСУ снять с Запорожья от 3 до 6 бригад вместе с бронетехникой, это говорит о том, что ресурсов у противника осталось очень немного, рассказал блогер.
Таким образом, любое российское наступление там, где ВСУ этого не ждут, вынуждает Киев перебрасывать лучшие подразделения с опытными бойцами на пожароопасные направления, добавил волонтер.
"Я вообще считаю, что мы можем наступать на Северном направлении. Если мы займем Чернигов, мы создадим постоянную угрозу Киеву. (Мы же приобняли Украину со всех сторон). И тогда противник сильно задергается", - предположил Живов.
За год в Белоруссии дважды концентрировалась крупная группировка армии РФ. Но оба раза она оттуда выходила. Но такие важные стратегические операции разрабатываются только в Генштабе ВС РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.
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14 декабря, 21:28Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огоньСейчас еще не время для наступления. Нужно немного подождать. Подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен