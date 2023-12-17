https://ukraina.ru/20231217/1052161467.html

"Противник задергается": военный блогер объяснил, почему взятие Чернигова заставит нервничать киевлян

"Противник задергается": военный блогер объяснил, почему взятие Чернигова заставит нервничать киевлян - 17.12.2023 Украина.ру

"Противник задергается": военный блогер объяснил, почему взятие Чернигова заставит нервничать киевлян

Любое внезапное российское наступление там, где ВСУ этого не ждут, может вынудить Киев перебрасывать лучшие подразделения на пожароопасные направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-17T05:00

2023-12-17T05:00

2023-12-17T05:00

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Если российское наступление на Авдеевку действительно заставило ВСУ снять с Запорожья от 3 до 6 бригад вместе с бронетехникой, это говорит о том, что ресурсов у противника осталось очень немного, рассказал блогер.Таким образом, любое российское наступление там, где ВСУ этого не ждут, вынуждает Киев перебрасывать лучшие подразделения с опытными бойцами на пожароопасные направления, добавил волонтер.За год в Белоруссии дважды концентрировалась крупная группировка армии РФ. Но оба раза она оттуда выходила. Но такие важные стратегические операции разрабатываются только в Генштабе ВС РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052131439.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чернигов, киев, всу, вс рф, наступление, авдеевка, днр, украина, россия, генштаб, сво