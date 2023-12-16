Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали

К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в Евросоюзе

В Женеве в рамках 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека при поддержке МИД России состоялась конференция "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". Одной из важнейших тем встречи стала дискриминация русского меньшинства в странах Европейского союза