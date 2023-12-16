Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали
17:41 16.12.2023 (обновлено: 17:43 16.12.2023)
Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с послом России в Болгарии Елеонорой Митрофановой в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно“, сообщили 16 декабря в пресс-службе посольства
Решение о запрете трансляции интервью с российским послов было принято на экстренном заседании совета.
"На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР - очевидно, принятое не без давления извне - вызывает лишь недоумение и разочарование“, - говорится в сообщении.
Российские дипломаты убеждены, что чем сильнее цензура - тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент.
„В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?“ - написала дипломат в своём телеграм-канале.
В конце ноября болгарские власти отменили ранее выданное разрешение на полёт самолёта российской делегации в Северную Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Самолёт прилетел к месту события через Грецию.
Запланированный изначально маршрут полёта через Болгарию, ранее выдавшей на это разрешение, пришлось изменить после указания болгарской стороны, что разрешение на пролёт российского самолёта не распространяется на Захарову.
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