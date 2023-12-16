Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали - 16.12.2023 Украина.ру
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Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали
Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали - 16.12.2023 Украина.ру
Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали
Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с послом России в Болгарии Елеонорой Митрофановой в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно“, сообщили 16 декабря в пресс-службе посольства
2023-12-16T17:41
2023-12-16T17:43
новости
болгария
россия
мид рф
посол
мария захарова
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Решение о запрете трансляции интервью с российским послов было принято на экстренном заседании совета.Российские дипломаты убеждены, что чем сильнее цензура - тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент.„В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?“ - написала дипломат в своём телеграм-канале.В конце ноября болгарские власти отменили ранее выданное разрешение на полёт самолёта российской делегации в Северную Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Самолёт прилетел к месту события через Грецию.Запланированный изначально маршрут полёта через Болгарию, ранее выдавшей на это разрешение, пришлось изменить после указания болгарской стороны, что разрешение на пролёт российского самолёта не распространяется на Захарову.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, болгария, россия, мид рф, посол, мария захарова
Новости, Болгария, Россия, МИД РФ, посол, Мария Захарова

Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали

17:41 16.12.2023 (обновлено: 17:43 16.12.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с послом России в Болгарии Елеонорой Митрофановой в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно“, сообщили 16 декабря в пресс-службе посольства
Решение о запрете трансляции интервью с российским послов было принято на экстренном заседании совета.

"На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР - очевидно, принятое не без давления извне - вызывает лишь недоумение и разочарование“, - говорится в сообщении.

Российские дипломаты убеждены, что чем сильнее цензура - тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент.
„В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?“ - написала дипломат в своём телеграм-канале.
В конце ноября болгарские власти отменили ранее выданное разрешение на полёт самолёта российской делегации в Северную Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Самолёт прилетел к месту события через Грецию.
Запланированный изначально маршрут полёта через Болгарию, ранее выдавшей на это разрешение, пришлось изменить после указания болгарской стороны, что разрешение на пролёт российского самолёта не распространяется на Захарову.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 07:32
К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в ЕвросоюзеВ Женеве в рамках 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека при поддержке МИД России состоялась конференция "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". Одной из важнейших тем встречи стала дискриминация русского меньшинства в странах Европейского союза
 
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Заголовок открываемого материала
17:41Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали
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