СМИ узнали подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье - 16.12.2023 Украина.ру
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СМИ узнали подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье
СМИ узнали подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье - 16.12.2023 Украина.ру
СМИ узнали подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье
Депутат сельского совета на Закарпатье взорвал во время заседания две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах
2023-12-16T15:39
2023-12-16T15:39
новости
украина
закарпатская область
закарпатье
депутат
граната
ргд-5
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Накануне, 15 декабря, около 11 часов в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты во время заседания.Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года. Он отчаянно спорил, но коллеги его игнорировали. Это и стало поводом для "возмездия" - Батурин бросил на пол гранаты, произошли три взрыва.Издание сообщило, что закарпатский депутат-подрывник Сергей Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1.«Во время происшествия в поселковом совете находилось 30 человек. 25 из которых это депутаты, сельский голова Михаил Мушак, два сотрудника финансового отдела и два сотрудника полиции. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции и Михаил Мушак», - рассказал источник издания.Украинцы живо откликнулись в комментариях на эту новость. Видео опубликовал на своей странице в Facebook* Руслан Коганец. Несмотря на большое количество пострадавших в результате подрыва, многие украинцы оказались на стороне разгневанного депутата.Некоторые из них приглашают депутата-подрывника в местные органы самоуправления по всей стране.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, закарпатская область, закарпатье, депутат, граната, ргд-5
Новости, Украина, Закарпатская область, Закарпатье, депутат, граната, РГД-5

СМИ узнали подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье

15:39 16.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗанятия по ОБЖ в Новосибирске
Занятия по ОБЖ в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Депутат сельского совета на Закарпатье взорвал во время заседания две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Накануне, 15 декабря, около 11 часов в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты во время заседания.
Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года. Он отчаянно спорил, но коллеги его игнорировали. Это и стало поводом для "возмездия" - Батурин бросил на пол гранаты, произошли три взрыва.
Издание сообщило, что закарпатский депутат-подрывник Сергей Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1.
«Во время происшествия в поселковом совете находилось 30 человек. 25 из которых это депутаты, сельский голова Михаил Мушак, два сотрудника финансового отдела и два сотрудника полиции. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции и Михаил Мушак», - рассказал источник издания.
Украинцы живо откликнулись в комментариях на эту новость. Видео опубликовал на своей странице в Facebook* Руслан Коганец. Несмотря на большое количество пострадавших в результате подрыва, многие украинцы оказались на стороне разгневанного депутата.
Некоторые из них приглашают депутата-подрывника в местные органы самоуправления по всей стране.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
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НовостиУкраинаЗакарпатская областьЗакарпатьедепутатгранатаРГД-5
 
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