"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области - 16.12.2023 Украина.ру
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"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области
"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области - 16.12.2023 Украина.ру
"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области
Шесть украинских пограничников сдались в плен, написал 16 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2023-12-16T12:54
2023-12-16T12:54
новости
россия
роман старовойт
украина
пограничники
плен
военнопленные
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Глава региона призвал военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».Накануне президент России Владимир Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных. "В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", – сказал российский лидер.Ранее министерство обороны России информировало, что в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек.
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новости, россия, роман старовойт, украина, пограничники, плен, военнопленные
Новости, Россия, Роман Старовойт, Украина, пограничники, плен, военнопленные

"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области

12:54 16.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Шесть украинских пограничников сдались в плен, написал 16 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
„Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области“, - написал Старовойт.
Глава региона призвал военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».
Накануне президент России Владимир Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных. "В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", – сказал российский лидер.
Ранее министерство обороны России информировало, что в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:30
Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в странеАмериканцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
 
НовостиРоссияРоман СтаровойтУкраинапограничникипленвоеннопленные
 
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