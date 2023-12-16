"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области

Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в стране Американцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.