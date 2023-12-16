https://ukraina.ru/20231216/1052173302.html
"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области
"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области - 16.12.2023 Украина.ру
"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области
Шесть украинских пограничников сдались в плен, написал 16 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2023-12-16T12:54
2023-12-16T12:54
2023-12-16T12:54
новости
россия
роман старовойт
украина
пограничники
плен
военнопленные
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Глава региона призвал военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».Накануне президент России Владимир Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных. "В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", – сказал российский лидер.Ранее министерство обороны России информировало, что в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек.
https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, роман старовойт, украина, пограничники, плен, военнопленные
Новости, Россия, Роман Старовойт, Украина, пограничники, плен, военнопленные
"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области
Шесть украинских пограничников сдались в плен, написал 16 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале