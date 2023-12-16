"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров - 16.12.2023 Украина.ру
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"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров
"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров - 16.12.2023 Украина.ру
"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров
Условием для начала переговоров может быть полная демилитаризация Украины, возвращении России исконно русских территорий, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
2023-12-16T11:23
2023-12-16T11:23
новости
владимир сальдо
новые регионы
переговоры
россия
украина
киев
сша
москва
демилитаризация
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Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее&nbsp;заявил, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.По словам херсонского губернатора, такие заранее выставленные условия США нельзя называть переговорами. Сальдо уверен, что такие переговоры "России не нужны“.Он привёл пример Минских переговоров. Несколько лет длились встречи и консультативные рассказы о том, как можно "утихомирить конфликт и нападения на Донецкую и Луганскую Народные Республики“.Это, считает Сальдо, была уловка, чтобы затягивать время. "Страны НАТО вооружали и обучали военный в Киеве, а также рассказали о том, что они (ВСУ. - Ред.) сильно до такой степени, что могут одолеть Россию", пояснил он.По мнению Сальдо, если и возможны переговоры с Киевом, то только на условиях Москвы и после "достижения тех целей специальной военной операции".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру"&nbsp;заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
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новости, владимир сальдо, новые регионы, переговоры, россия, украина, киев, сша, москва, демилитаризация
Новости, Владимир Сальдо, Новые регионы, переговоры, Россия, Украина, Киев, США, Москва, демилитаризация

"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров

11:23 16.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
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Условием для начала переговоров может быть полная демилитаризация Украины, возвращении России исконно русских территорий, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее заявил, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
По словам херсонского губернатора, такие заранее выставленные условия США нельзя называть переговорами. Сальдо уверен, что такие переговоры "России не нужны“.
Он привёл пример Минских переговоров. Несколько лет длились встречи и консультативные рассказы о том, как можно "утихомирить конфликт и нападения на Донецкую и Луганскую Народные Республики“.
Это, считает Сальдо, была уловка, чтобы затягивать время. "Страны НАТО вооружали и обучали военный в Киеве, а также рассказали о том, что они (ВСУ. - Ред.) сильно до такой степени, что могут одолеть Россию", пояснил он.
"Невозможно одолеть Россию", - подчеркнул губернатор Херсонской области.
По мнению Сальдо, если и возможны переговоры с Киевом, то только на условиях Москвы и после "достижения тех целей специальной военной операции".
"Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые еще не вернулись. А все остальное определит наше руководство", - заявил он.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
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НовостиВладимир СальдоНовые регионыпереговорыРоссияУкраинаКиевСШАМосквадемилитаризация
 
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11:23"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров
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