https://ukraina.ru/20231216/1052172983.html

"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров

"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров - 16.12.2023 Украина.ру

"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров

Условием для начала переговоров может быть полная демилитаризация Украины, возвращении России исконно русских территорий, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости

2023-12-16T11:23

2023-12-16T11:23

2023-12-16T11:23

новости

владимир сальдо

новые регионы

переговоры

россия

украина

киев

сша

москва

демилитаризация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910212_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_8ac8d2aad4372d85d965d5aa20aa9dfa.jpg

Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее заявил, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.По словам херсонского губернатора, такие заранее выставленные условия США нельзя называть переговорами. Сальдо уверен, что такие переговоры "России не нужны“.Он привёл пример Минских переговоров. Несколько лет длились встречи и консультативные рассказы о том, как можно "утихомирить конфликт и нападения на Донецкую и Луганскую Народные Республики“.Это, считает Сальдо, была уловка, чтобы затягивать время. "Страны НАТО вооружали и обучали военный в Киеве, а также рассказали о том, что они (ВСУ. - Ред.) сильно до такой степени, что могут одолеть Россию", пояснил он.По мнению Сальдо, если и возможны переговоры с Киевом, то только на условиях Москвы и после "достижения тех целей специальной военной операции".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.

https://ukraina.ru/20231215/1052159722.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир сальдо, новые регионы, переговоры, россия, украина, киев, сша, москва, демилитаризация