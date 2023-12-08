США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена - 08.12.2023 Украина.ру
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США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена
США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена - 08.12.2023 Украина.ру
США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена
США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева. Об этом заявил 7 декабря заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер
2023-12-08T08:41
2023-12-08T08:42
сша
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россия
новости
зарубежье
удары
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"Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины &lt;…&gt; или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.При этом он подчеркнул, что Штаты не поддерживают удары Украины по российским территориям.Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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сша, украина, россия, новости, зарубежье, удары
США, Украина, Россия, Новости, Зарубежье, удары

США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена

08:41 08.12.2023 (обновлено: 08:42 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева. Об этом заявил 7 декабря заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер
"Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины <…> или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.
При этом он подчеркнул, что Штаты не поддерживают удары Украины по российским территориям.
"У нас есть политика, и мы ясно высказывались на этот счет, мы не поддерживаем, не делаем возможными удары Украины по России. Мы не считаем также, что это необходимо им (украинцам – ред.), чтобы добиться успеха на поле боя", - сказал он.
Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.
Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 07:49
В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине
 
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