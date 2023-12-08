https://ukraina.ru/20231208/1051850095.html

США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена

США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена - 08.12.2023 Украина.ру

США хотят поставить Россию перед выбором - замсоветника Байдена

США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева. Об этом заявил 7 декабря заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер

2023-12-08T08:41

2023-12-08T08:41

2023-12-08T08:42

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"Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины <…> или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.При этом он подчеркнул, что Штаты не поддерживают удары Украины по российским территориям.Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

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сша, украина, россия, новости, зарубежье, удары