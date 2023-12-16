https://ukraina.ru/20231216/1052172430.html

"Не верим Западу": в Сербии выступают против антироссийских санкций

"Не верим Западу": в Сербии выступают против антироссийских санкций - 16.12.2023 Украина.ру

"Не верим Западу": в Сербии выступают против антироссийских санкций

Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович. Об этом сообщили 16 декабря журналисты РИА Новости

2023-12-16T10:26

2023-12-16T10:26

2023-12-16T10:26

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Зампредсед СПС напомнил, что Запад уже обманул сербов с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком, многими другим странами.Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.

https://ukraina.ru/20231123/1051262547.html

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новости, россия, сербия, зарубежье, запад, антироссийские санкции