Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук - 16.12.2023 Украина.ру
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Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук
Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук - 16.12.2023 Украина.ру
Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что дефицит бюджета может привести к трудностям в исполнении правительством своих социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами. Выступление чиновницы опубликовано в её телеграм-канале
2023-12-16T09:46
2023-12-16T09:46
новости
украина
социальные расходы
ирина верещук
верховная рада
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По словам Верещук, в 2023 году появились два новых фактора, которые потребуют быстрой адаптации. Первый из них, это то, что конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала"."Во-вторых, ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги", - сказала чиновница.Координируя всех, кто вовлечён в социально-гуманитарное реагирование, правительство стремится реализовать простые и "с быстрой отдачей" проекты, добавила Верещук.Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов, поскольку бюджет страны "критически зависим" от внешней помощи союзников.Напомним, что в проекте украинского бюджета на 2024 год расходы на безопасность и оборону заложены на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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новости, украина, социальные расходы, ирина верещук, верховная рада
Новости, Украина, социальные расходы, Ирина Верещук, Верховная Рада

Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук

09:46 16.12.2023
 
© Фото : коллаж Украина.РуВерещук коллаж
Верещук коллаж - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что дефицит бюджета может привести к трудностям в исполнении правительством своих социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами. Выступление чиновницы опубликовано в её телеграм-канале
По словам Верещук, в 2023 году появились два новых фактора, которые потребуют быстрой адаптации. Первый из них, это то, что конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала".
"Во-вторых, ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги", - сказала чиновница.
Координируя всех, кто вовлечён в социально-гуманитарное реагирование, правительство стремится реализовать простые и "с быстрой отдачей" проекты, добавила Верещук.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов, поскольку бюджет страны "критически зависим" от внешней помощи союзников.
Напомним, что в проекте украинского бюджета на 2024 год расходы на безопасность и оборону заложены на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
05:20
Пагубная самонадеянность Запада и решительность Путина. Что увидели и чего опасаются украинские эксперты На Украине продолжают обсуждать тезисы, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии. Разбирают все очень подробно, и это даже приводит к некоему подобию внутриполитических скандалов.
 
НовостиУкраинасоциальные расходыИрина ВерещукВерховная Рада
 
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