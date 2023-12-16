https://ukraina.ru/20231216/1052171570.html

Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук

Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук - 16.12.2023 Украина.ру

Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что дефицит бюджета может привести к трудностям в исполнении правительством своих социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами. Выступление чиновницы опубликовано в её телеграм-канале

2023-12-16T09:46

2023-12-16T09:46

2023-12-16T09:46

новости

украина

социальные расходы

ирина верещук

верховная рада

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По словам Верещук, в 2023 году появились два новых фактора, которые потребуют быстрой адаптации. Первый из них, это то, что конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала"."Во-вторых, ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги", - сказала чиновница.Координируя всех, кто вовлечён в социально-гуманитарное реагирование, правительство стремится реализовать простые и "с быстрой отдачей" проекты, добавила Верещук.Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов, поскольку бюджет страны "критически зависим" от внешней помощи союзников.Напомним, что в проекте украинского бюджета на 2024 год расходы на безопасность и оборону заложены на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

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новости, украина, социальные расходы, ирина верещук, верховная рада