В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052159308.html
В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами - 15.12.2023 Украина.ру
В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
Срочное заседание Совета обороны Закарпатской области состоится 15 декабря в связи с инцидентом, произошедшим на заседании Керецковского сельского совета Мукачевского района. Об этом говорится в сообщении главы закарпатской Областной государственной администрации Виктора Микиты
2023-12-15T16:43
2023-12-15T16:44
новости
украина
закарпатская область
граната
депутат
раненые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052154952_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_bb43959fc252a36bc08702058d706549.jpg
Ранее днем в ходе заседания Керецковского сельского совета местный депутат бросил две боевые гранаты в зал заседания и ранил 26 депутатов и работников сельсовета."Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства совершения преступления", - сообщил Микита.Он добавил, что поручил региональному департаменту здравоохранения сопроводить лечение пострадавших от взрыва, обеспечить их всеми необходимыми медицинскими средствами и организовать работу с семьями раненых.Как сообщало издание Украина.ру, в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутаты утверждали бюджет на 2024 год. Народный избранник Сергей Батрин (его имя назвали местные СМИ) с самого начала сильно спорил и якобы требовал отчета за исполнение бюджета в 2023 году. Он заявлял, что только после этого можно рассматривать новый бюджет. Коллеги не поддерживали его.В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2,5 минуты. Спустя несколько секунд он одну за другой бросил гранаты. Предварительно он показал участникам заседания обе руки, в каждой из них - по гранате.Видео опубликовали в Сети. На кадрах отчетливо видно, что мужчина бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.
https://ukraina.ru/20231215/1052155589.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052154952_143:0:611:351_1920x0_80_0_0_47da62ed0460e0a954fb019c196df10c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, закарпатская область, граната, депутат, раненые
Новости, Украина, Закарпатская область, граната, депутат, раненые

В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами

16:43 15.12.2023 (обновлено: 16:44 15.12.2023)
 
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
Читать в
Срочное заседание Совета обороны Закарпатской области состоится 15 декабря в связи с инцидентом, произошедшим на заседании Керецковского сельского совета Мукачевского района. Об этом говорится в сообщении главы закарпатской Областной государственной администрации Виктора Микиты
Ранее днем в ходе заседания Керецковского сельского совета местный депутат бросил две боевые гранаты в зал заседания и ранил 26 депутатов и работников сельсовета.
"Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства совершения преступления", - сообщил Микита.
Он добавил, что поручил региональному департаменту здравоохранения сопроводить лечение пострадавших от взрыва, обеспечить их всеми необходимыми медицинскими средствами и организовать работу с семьями раненых.
Как сообщало издание Украина.ру, в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутаты утверждали бюджет на 2024 год. Народный избранник Сергей Батрин (его имя назвали местные СМИ) с самого начала сильно спорил и якобы требовал отчета за исполнение бюджета в 2023 году. Он заявлял, что только после этого можно рассматривать новый бюджет. Коллеги не поддерживали его.
В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2,5 минуты. Спустя несколько секунд он одну за другой бросил гранаты. Предварительно он показал участникам заседания обе руки, в каждой из них - по гранате.
Видео опубликовали в Сети. На кадрах отчетливо видно, что мужчина бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
15:24
На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсоветеПострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии
 
НовостиУкраинаЗакарпатская областьгранатадепутатраненые
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
16:53Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
16:51Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
16:45Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
16:43В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
16:41"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
16:41О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
16:03Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря
15:45Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
15:44Фатальная армянская ошибка
15:27"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим
15:26В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400
15:24На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
15:08Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до Днепра
14:50Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
14:49Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
14:48Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров
14:23Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков
14:22Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕС
13:25Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве
Лента новостейМолния