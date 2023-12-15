https://ukraina.ru/20231215/1052159308.html

В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами

В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами - 15.12.2023 Украина.ру

В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами

Срочное заседание Совета обороны Закарпатской области состоится 15 декабря в связи с инцидентом, произошедшим на заседании Керецковского сельского совета Мукачевского района. Об этом говорится в сообщении главы закарпатской Областной государственной администрации Виктора Микиты

2023-12-15T16:43

2023-12-15T16:43

2023-12-15T16:44

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Ранее днем в ходе заседания Керецковского сельского совета местный депутат бросил две боевые гранаты в зал заседания и ранил 26 депутатов и работников сельсовета."Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства совершения преступления", - сообщил Микита.Он добавил, что поручил региональному департаменту здравоохранения сопроводить лечение пострадавших от взрыва, обеспечить их всеми необходимыми медицинскими средствами и организовать работу с семьями раненых.Как сообщало издание Украина.ру, в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутаты утверждали бюджет на 2024 год. Народный избранник Сергей Батрин (его имя назвали местные СМИ) с самого начала сильно спорил и якобы требовал отчета за исполнение бюджета в 2023 году. Он заявлял, что только после этого можно рассматривать новый бюджет. Коллеги не поддерживали его.В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2,5 минуты. Спустя несколько секунд он одну за другой бросил гранаты. Предварительно он показал участникам заседания обе руки, в каждой из них - по гранате.Видео опубликовали в Сети. На кадрах отчетливо видно, что мужчина бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.

https://ukraina.ru/20231215/1052155589.html

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новости, украина, закарпатская область, граната, депутат, раненые