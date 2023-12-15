https://ukraina.ru/20231215/1052153260.html

Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине

Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине - 15.12.2023 Украина.ру

Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 15 декабря в своем телеграм-канале рассказал о некоем "плане Б", который якобы есть у Евросоюза на случай, если в январе не получится разблокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро

2023-12-15T14:49

2023-12-15T14:49

2023-12-15T14:49

венгрия

ес

помощь

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"Это двусторонние соглашения между Украиной и членами ЕС (с вкладами государств-членов/взаимными гарантиями государств-членов). Так как там большую часть суммы дают самые большие экономики ЕС, то гораздо легче будет договориться", - написал депутат. Он отметил однако, что для достижения договоренности потребуется время, которого у Украины нет. Кроме того, если программу в 50 млрд планировалось выделить на четыре года, план членов-ЕС будет приниматься на год. Он выразил надежду, что ЕС "переломят ситуацию" и разблокируют решение о помощи Киеву. Венгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х.В настоящее время страна блокирует практически все решения Евросоюза по Украине.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется на единогласное утверждение финансовой помощи Украине в начале 2024 года.

https://ukraina.ru/20231215/1052138316.html

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венгрия, ес, помощь, украина, ярослав железняк, новости