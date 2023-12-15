Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине - 15.12.2023 Украина.ру
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Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине - 15.12.2023 Украина.ру
Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 15 декабря в своем телеграм-канале рассказал о некоем "плане Б", который якобы есть у Евросоюза на случай, если в январе не получится разблокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро
2023-12-15T14:49
2023-12-15T14:49
венгрия
ес
помощь
украина
ярослав железняк
новости
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"Это двусторонние соглашения между Украиной и членами ЕС (с вкладами государств-членов/взаимными гарантиями государств-членов). Так как там большую часть суммы дают самые большие экономики ЕС, то гораздо легче будет договориться", - написал депутат. Он отметил однако, что для достижения договоренности потребуется время, которого у Украины нет. Кроме того, если программу в 50 млрд планировалось выделить на четыре года, план членов-ЕС будет приниматься на год. Он выразил надежду, что ЕС "переломят ситуацию" и разблокируют решение о помощи Киеву. Венгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х.В настоящее время страна блокирует практически все решения Евросоюза по Украине.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется на единогласное утверждение финансовой помощи Украине в начале 2024 года.
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венгрия, ес, помощь, украина, ярослав железняк, новости
Венгрия, ЕС, помощь, Украина, Ярослав Железняк, Новости

Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине

14:49 15.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 15 декабря в своем телеграм-канале рассказал о некоем "плане Б", который якобы есть у Евросоюза на случай, если в январе не получится разблокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро
"Это двусторонние соглашения между Украиной и членами ЕС (с вкладами государств-членов/взаимными гарантиями государств-членов). Так как там большую часть суммы дают самые большие экономики ЕС, то гораздо легче будет договориться", - написал депутат.

Он отметил однако, что для достижения договоренности потребуется время, которого у Украины нет.
Кроме того, если программу в 50 млрд планировалось выделить на четыре года, план членов-ЕС будет приниматься на год.

"Дальше новый бюджетный процесс в каждой стране. И это может быть для нас риском", - пояснил Железняк.

Он выразил надежду, что ЕС "переломят ситуацию" и разблокируют решение о помощи Киеву.

Венгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х.
В настоящее время страна блокирует практически все решения Евросоюза по Украине.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется на единогласное утверждение финансовой помощи Украине в начале 2024 года.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
06:02
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – ОрбанВенгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter)
 
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