https://ukraina.ru/20231215/1052153260.html
Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине - 15.12.2023 Украина.ру
Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 15 декабря в своем телеграм-канале рассказал о некоем "плане Б", который якобы есть у Евросоюза на случай, если в январе не получится разблокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро
2023-12-15T14:49
2023-12-15T14:49
2023-12-15T14:49
венгрия
ес
помощь
украина
ярослав железняк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_efc5ef4f701546733025f6844f8173ff.jpg
"Это двусторонние соглашения между Украиной и членами ЕС (с вкладами государств-членов/взаимными гарантиями государств-членов). Так как там большую часть суммы дают самые большие экономики ЕС, то гораздо легче будет договориться", - написал депутат. Он отметил однако, что для достижения договоренности потребуется время, которого у Украины нет. Кроме того, если программу в 50 млрд планировалось выделить на четыре года, план членов-ЕС будет приниматься на год. Он выразил надежду, что ЕС "переломят ситуацию" и разблокируют решение о помощи Киеву. Венгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х.В настоящее время страна блокирует практически все решения Евросоюза по Украине.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется на единогласное утверждение финансовой помощи Украине в начале 2024 года.
https://ukraina.ru/20231215/1052138316.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_e2197b327b3516b2fa8d2be1a54dc378.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, ес, помощь, украина, ярослав железняк, новости
Венгрия, ЕС, помощь, Украина, Ярослав Железняк, Новости
Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 15 декабря в своем телеграм-канале рассказал о некоем "плане Б", который якобы есть у Евросоюза на случай, если в январе не получится разблокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро
"Это двусторонние соглашения между Украиной и членами ЕС (с вкладами государств-членов/взаимными гарантиями государств-членов). Так как там большую часть суммы дают самые большие экономики ЕС, то гораздо легче будет договориться", - написал депутат.
Он отметил однако, что для достижения договоренности потребуется время, которого у Украины нет.
Кроме того, если программу в 50 млрд планировалось выделить на четыре года, план членов-ЕС будет приниматься на год.
"Дальше новый бюджетный процесс в каждой стране. И это может быть для нас риском", - пояснил Железняк.
Он выразил надежду, что ЕС "переломят ситуацию" и разблокируют решение о помощи Киеву.
Венгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х.
В настоящее время страна блокирует практически все решения Евросоюза по Украине.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется на единогласное утверждение финансовой помощи Украине в начале 2024 года.