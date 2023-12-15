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Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска

Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска - 15.12.2023 Украина.ру

Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска

Опасную работу выполняют инженерно-саперные подразделения ВДВ из Иваново

2023-12-15T13:22

2023-12-15T13:22

2023-12-15T13:22

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Инженерно-саперные подразделения ВДВ из Иваново обезвредили большое количество мин и боеприпасов в районе освобожденных территорий у Артемовска."Ежедневно сапёры-десантники ведут тяжёлую и кропотливую работу, метр за метром проверяя дороги и занятые опорные пункты противника на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов", – сообщает Минобороны РФ.В случае обнаружения взрывоопасных находок бойцы уничтожают их на месте при помощи накладных зарядов.

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