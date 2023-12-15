Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска - 15.12.2023 Украина.ру
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Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска
Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска - 15.12.2023 Украина.ру
Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска
Опасную работу выполняют инженерно-саперные подразделения ВДВ из Иваново
2023-12-15T13:22
2023-12-15T13:22
новости
новости украины
артемовск
вдв
разминирование
россия
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Инженерно-саперные подразделения ВДВ из Иваново обезвредили большое количество мин и боеприпасов в районе освобожденных территорий у Артемовска."Ежедневно сапёры-десантники ведут тяжёлую и кропотливую работу, метр за метром проверяя дороги и занятые опорные пункты противника на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов", – сообщает Минобороны РФ.В случае обнаружения взрывоопасных находок бойцы уничтожают их на месте при помощи накладных зарядов.
https://ukraina.ru/20231203/1051701862.html
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новости, новости украины, артемовск, вдв, разминирование, россия
Новости, Новости Украины, Артемовск, ВДВ, разминирование, Россия

Десантники разминируют освобожденные территории в районе Артемовска

13:22 15.12.2023
 
© Минобороны РФ ВДВ продолжают разминирование освобожденных территорий в районе Артемовска
 ВДВ продолжают разминирование освобожденных территорий в районе Артемовска
© Минобороны РФ
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Опасную работу выполняют инженерно-саперные подразделения ВДВ из Иваново
Инженерно-саперные подразделения ВДВ из Иваново обезвредили большое количество мин и боеприпасов в районе освобожденных территорий у Артемовска.
"Ежедневно сапёры-десантники ведут тяжёлую и кропотливую работу, метр за метром проверяя дороги и занятые опорные пункты противника на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов", – сообщает Минобороны РФ.
В случае обнаружения взрывоопасных находок бойцы уничтожают их на месте при помощи накладных зарядов.
Учения отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря, 14:29
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