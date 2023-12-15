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В Японии не смогли ответить, "подставят ли плечо" Киеву после ухода США
В Японии не смогли ответить, "подставят ли плечо" Киеву после ухода США - 15.12.2023 Украина.ру
В Японии не смогли ответить, "подставят ли плечо" Киеву после ухода США
Новый генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси не ответил на вопрос, подставит ли Токио плечо Киеву в случае, если США урежут помощь, сообщили 15 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-15T11:52
2023-12-15T11:52
2023-12-15T11:52
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Во время пресс-конференции журналистка задала Ёсимасе Хаяси вопрос, может ли Япония "подставить плечо" Украине, если США сократят или прекратят помощь.Республиканцы в сенате США заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о дополнительных средствах для Украины и Израиля. Они пытаются добиться уступок от демократов в вопросах миграции.В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения.
https://ukraina.ru/20231213/1052074629.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, япония, владимир зеленский, вашингтон, военная помощь, помощь
Новости, Украина, США, Япония, Владимир Зеленский, Вашингтон, военная помощь, помощь
В Японии не смогли ответить, "подставят ли плечо" Киеву после ухода США
Новый генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси не ответил на вопрос, подставит ли Токио плечо Киеву в случае, если США урежут помощь, сообщили 15 декабря журналисты РИА Новости