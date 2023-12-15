Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД
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© Открытые источники
Япония намерена заморозить активы 43 российских организаций, об этом 15 декабря сообщает МИД страны
Новые санкции распространяются, в частности, на Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компанию "Патриот", "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. Расплетина", Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, ООО Iteranet, АО НИИ "Вектор", ЗАО "Акута", завод им. Свердлова, МК "Витязь", НПП "Радар ммс", Институт Ландау и другие.
Япония также ввела запрет на экспорт для 57 российских компаний и импорт в страну российских непромышленных алмазов.
Напомним, что после начала СВО Токио проводит в отношении России откровенно враждебный курс
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