Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД - 15.12.2023 Украина.ру
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Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД
Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД - 15.12.2023 Украина.ру
Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД
Япония намерена заморозить активы 43 российских организаций, об этом 15 декабря сообщает МИД страны
2023-12-15T08:41
2023-12-15T08:41
новости
япония
антироссийские санкции
сво
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Новые санкции распространяются, в частности, на Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компанию "Патриот", "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. Расплетина", Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, ООО Iteranet, АО НИИ "Вектор", ЗАО "Акута", завод им. Свердлова, МК "Витязь", НПП "Радар ммс", Институт Ландау и другие.Япония также ввела запрет на экспорт для 57 российских компаний и импорт в страну российских непромышленных алмазов.Напомним, что после начала СВО Токио проводит в отношении России откровенно враждебный курс
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новости, япония, антироссийские санкции, сво
Новости, Япония, антироссийские санкции, СВО

Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД

08:41 15.12.2023
 
© Открытые источникисамурай
самурай
© Открытые источники
Читать в
Япония намерена заморозить активы 43 российских организаций, об этом 15 декабря сообщает МИД страны
Новые санкции распространяются, в частности, на Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компанию "Патриот", "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. Расплетина", Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, ООО Iteranet, АО НИИ "Вектор", ЗАО "Акута", завод им. Свердлова, МК "Витязь", НПП "Радар ммс", Институт Ландау и другие.
Япония также ввела запрет на экспорт для 57 российских компаний и импорт в страну российских непромышленных алмазов.
Напомним, что после начала СВО Токио проводит в отношении России откровенно враждебный курс
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
05:40
"Мы возьмем Авдеевку": политолог раскрыл, как полуторатонные ОДАБы размолотят бетонные норы ВСУЕсли бы армия РФ применила против ВСУ полуторатонные ОДАБы, это значительно облегчило ситуацию со взятием укрепрайонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
 
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