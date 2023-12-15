Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД

"Мы возьмем Авдеевку": политолог раскрыл, как полуторатонные ОДАБы размолотят бетонные норы ВСУ Если бы армия РФ применила против ВСУ полуторатонные ОДАБы, это значительно облегчило ситуацию со взятием укрепрайонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный