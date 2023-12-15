Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО - 15.12.2023 Украина.ру
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Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО
Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО - 15.12.2023 Украина.ру
Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО
Подразделения БПЛА Новороссийских десантников уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым в Запорожской области при помощи квадрокоптеров со сбросами. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-15T05:13
2023-12-15T05:13
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"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что после запуска ударного БПЛА с прикреплёнными к сбросам боеприпасами оператор определил в качестве цели экипаж подбитой БМП и боевиков киевского режима, перемещающихся вдоль опорного пункта по траншеям."Профессионально управляя квадрокоптером, его оператор подлетел к целям и осуществил сбросы ВОГов [выстрел осколочный гранатомётный] по целям, уничтожив живую силу противника", - отмечается в сообщении.
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новости, россия, запорожское направление, вс рф, минобороны рф, вдв, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожское направление, ВС РФ, Минобороны РФ, ВДВ, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ

Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО

05:13 15.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения БПЛА Новороссийских десантников уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым в Запорожской области при помощи квадрокоптеров со сбросами. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после запуска ударного БПЛА с прикреплёнными к сбросам боеприпасами оператор определил в качестве цели экипаж подбитой БМП и боевиков киевского режима, перемещающихся вдоль опорного пункта по траншеям.
"Профессионально управляя квадрокоптером, его оператор подлетел к целям и осуществил сбросы ВОГов [выстрел осколочный гранатомётный] по целям, уничтожив живую силу противника", - отмечается в сообщении.
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