Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО

Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов

По поводу участия в штурмовых операциях морпехов и десантников ВС РФ ведется серьезная дискуссия. Многие считают, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный