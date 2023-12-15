В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена ещё в трёх областях Украины - 15.12.2023 Украина.ру
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В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена ещё в трёх областях Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена ещё в трёх областях Украины - 15.12.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена ещё в трёх областях Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:50 мск 15 декабря
2023-12-15T02:02
2023-12-15T02:02
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украина
взрыв
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Местные телеграм-каналы сообщают о многочисленных взрывах в Хмельницкой области, в том числе о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов.Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской и Николаевской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена ещё в трёх областях Украины

02:02 15.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 01:50 мск 15 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о многочисленных взрывах в Хмельницкой области, в том числе о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской и Николаевской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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НовостиУкраинавзрыввоздушная тревогаБПЛАСВО
 
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