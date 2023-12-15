Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье - 15.12.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье
Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье - 15.12.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье
Молдова и Румыния шантажируют Россию тем, что в любой момент могут придушить Приднестровье. Но если российские военнослужащие появятся на горизонте Тирасполя, это станет страшным ударом по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-15T04:30
2023-12-15T04:30
новости
россия
украина
приднестровье
румыния
молдавия
десант
нато
одесса
миротворец
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Российские десантники получили колоссальный опыт. Они могут высадиться возле Николаева и Одессы, а морская пехота будет брать под контроль побережье. В конечном итоге армия РФ получит выход к Приднестровью, рассказал эксперт.Десантная операция — это сложно. И в первую очередь надо подумать о снабжении группировки, чтобы не повторять своих ошибок. Потому что снабжать десантников и морпехов придется по воздуху и по морю, добавил он.Проблему Приднестровья все равно придется решать, мы не можем его не бросить. Потому что одной из целей спецоперации является защита русских людей, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, россия, украина, приднестровье, румыния, молдавия, десант, нато, одесса, миротворец, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Приднестровье, Румыния, Молдавия, десант, НАТО, Одесса, Миротворец, СВО, Спецоперация

Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье

04:30 15.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкУчения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Молдова и Румыния шантажируют Россию тем, что в любой момент могут придушить Приднестровье. Но если российские военнослужащие появятся на горизонте Тирасполя, это станет страшным ударом по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Российские десантники получили колоссальный опыт. Они могут высадиться возле Николаева и Одессы, а морская пехота будет брать под контроль побережье. В конечном итоге армия РФ получит выход к Приднестровью, рассказал эксперт.
Десантная операция — это сложно. И в первую очередь надо подумать о снабжении группировки, чтобы не повторять своих ошибок. Потому что снабжать десантников и морпехов придется по воздуху и по морю, добавил он.

"Но эффект от того, что наши военнослужащие появятся на горизонте Тирасполя, станет страшным ударом по НАТО. Молдавия и Румыния по-прежнему шантажируют Россию тем, что они в любой момент могут придушить Приднестровье и сделать наших миротворцев мертвыми героями", - отметил Подлесный.

Проблему Приднестровья все равно придется решать, мы не можем его не бросить. Потому что одной из целей спецоперации является защита русских людей, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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