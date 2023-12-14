США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву - 14.12.2023 Украина.ру
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США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву
США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву - 14.12.2023 Украина.ру
США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву
В Пентагоне заявили, что США придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине, так как средства на поддержку Киева заканчиваются
2023-12-14T23:43
2023-12-14T23:43
новости
украина
пентагон
финансирование
всу
сво
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По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, сейчас США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов. Ранее, 13 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остался только один миллиард долларов на помощь Киеву, причём 96% от этой суммы уже освоены Пентагоном, остальные четыре процента будут направлены Украине до конца года. Конгресс до сих пор не одобрил запрос о дополнительном финансировании Украины, направленный президентом США Джо Байденом. Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 декабря лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить средства для своей страны. Внятного ответа на свою просьбу президент не получил.
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новости, украина, пентагон, финансирование, всу, сво
Новости, Украина, Пентагон, финансирование, ВСУ, СВО

США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву

23:43 14.12.2023
 
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
Читать в
В Пентагоне заявили, что США придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине, так как средства на поддержку Киева заканчиваются
По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, сейчас США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
"В конечном счёте мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее, 13 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остался только один миллиард долларов на помощь Киеву, причём 96% от этой суммы уже освоены Пентагоном, остальные четыре процента будут направлены Украине до конца года.
Конгресс до сих пор не одобрил запрос о дополнительном финансировании Украины, направленный президентом США Джо Байденом. Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 декабря лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить средства для своей страны. Внятного ответа на свою просьбу президент не получил.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 01:21
Михаил Павлив: Деньги Зеленскому в США дадут, но вряд ли ту сумму, на которую он расчитываетДеньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
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00:13Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ
23:43США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву
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