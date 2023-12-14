США придётся выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
В Пентагоне заявили, что США придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине, так как средства на поддержку Киева заканчиваются
По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, сейчас США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
"В конечном счёте мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее, 13 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остался только один миллиард долларов на помощь Киеву, причём 96% от этой суммы уже освоены Пентагоном, остальные четыре процента будут направлены Украине до конца года.
Конгресс до сих пор не одобрил запрос о дополнительном финансировании Украины, направленный президентом США Джо Байденом. Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 декабря лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить средства для своей страны. Внятного ответа на свою просьбу президент не получил.