https://ukraina.ru/20231214/1052085034.html

США располагает $1 млрд на помощь Украине – Белый дом

США располагает $1 млрд на помощь Украине – Белый дом - 14.12.2023 Украина.ру

США располагает $1 млрд на помощь Украине – Белый дом

В среду, 13 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остался только один миллиард долларов на помощь Киеву, причём 96% от этой суммы уже освоены Пентагоном, остальные четыре процента будут направлены Украине до конца года

2023-12-14T00:09

2023-12-14T00:09

2023-12-14T00:10

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конгресс сша

владимир зеленский

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Ранее, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева, которое направила администрация президента США Джо Байдена. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей Комментируя итоги встречи, западные СМИ констатировали его безрезультативность. Агентство Bloomberg сообщало, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США провалился, так как ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи. Британская газета The Guardian писала, что сенаторов-республиканцев не тронул призыв Зеленского о помощи. Издание Politico отметило, что "Байден не смог дать Зеленскому того, чего он хотел: твердого, как скала, обещания".

https://ukraina.ru/20231213/1052059783.html

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новости, украина, белый дом, финансирование, финансовая помощь, всу, спецоперация, конгресс сша, владимир зеленский