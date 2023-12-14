США располагает $1 млрд на помощь Украине – Белый дом
00:09 14.12.2023 (обновлено: 00:10 14.12.2023)
© Public domain
© Public domain
В среду, 13 декабря, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США остался только один миллиард долларов на помощь Киеву, причём 96% от этой суммы уже освоены Пентагоном, остальные четыре процента будут направлены Украине до конца года
"Как только у нас кончатся средства на замещение, мы не сможем восполнять собственные запасы (прим. ред. - вооружений), заменять поставляемое Украине. Вот что стоит на кону", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Ранее, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева, которое направила администрация президента США Джо Байдена. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей
Комментируя итоги встречи, западные СМИ констатировали его безрезультативность. Агентство Bloomberg сообщало, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США провалился, так как ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи. Британская газета The Guardian писала, что сенаторов-республиканцев не тронул призыв Зеленского о помощи. Издание Politico отметило, что "Байден не смог дать Зеленскому того, чего он хотел: твердого, как скала, обещания".
Вчера, 14:10Был главным героем, стал зрителем на галёрке. Почему провалился визит Зеленского в СШАВо вторник, 12 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского была программа-максимум в Вашингтоне: выступление перед сенаторами, встреча с председателем палаты представителей Майком Джонсоном и приём у главы государства Джо Байдена