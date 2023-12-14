https://ukraina.ru/20231214/1052134688.html
В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года
В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года - 14.12.2023 Украина.ру
В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года
Российская Спецоперация будет длиться ещё два года и завершится освобождением от украинской власти и армии Харькова и Днепропетровска. Об это пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки
2023-12-14T23:28
2023-12-14T23:28
2023-12-14T23:28
новости
спецоперация
россия
украина
днепропетровск
харьков
финансирование
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051106409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a4bbdf04f7a8c8f8f84597060c586a1.jpg
Журналисты отмечают, что Москва делает ставку на то, что Запад сократит финансирование Киева. На сегодняшний день, российская сторона не рассчитывает на завершение конфликта в 2024 года, а напротив, готовит среднесрочный план боевых действий.По данным СМИ, до конца 2024 года в России планируют установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области. После, уже к концу 2026 года, ВС РФ должны дойти до Днепропетровска, полагают журналисты. В результате Россия будет контролировать значительные территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, включая областные центры, утверждается в статье. Кроме того, на Херсонском направлении РФ намеревается держать оборону по Днепру, не продвигаясь на правый берег или к Одессе. Все территории левее реки должны перейти под контроль РФ в течение 36 месяцев. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всё российское руководство решительно настроено освободить от ВСУ Херсон. По его словам, после возвращения всех оставленных в прошлом году территорий, русские войска возьмут под свой контроль Николаев, Одессу, Измаил и другие города.
https://ukraina.ru/20231214/1052085034.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051106409_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab7a6f456d534c953b6d5ab1f44fe8f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, россия, украина, днепропетровск, харьков, финансирование, всу
Новости, Спецоперация, Россия, Украина, Днепропетровск, Харьков, финансирование, ВСУ
В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года
Российская Спецоперация будет длиться ещё два года и завершится освобождением от украинской власти и армии Харькова и Днепропетровска. Об это пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки
Журналисты отмечают, что Москва делает ставку на то, что Запад сократит финансирование Киева. На сегодняшний день, российская сторона не рассчитывает на завершение конфликта в 2024 года, а напротив, готовит среднесрочный план боевых действий.
По данным СМИ, до конца 2024 года в России планируют установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области. После, уже к концу 2026 года, ВС РФ должны дойти до Днепропетровска, полагают журналисты.
В результате Россия будет контролировать значительные территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, включая областные центры, утверждается в статье. Кроме того, на Херсонском направлении РФ намеревается держать оборону по Днепру, не продвигаясь на правый берег или к Одессе. Все территории левее реки должны перейти под контроль РФ в течение 36 месяцев.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил
, что всё российское руководство решительно настроено освободить от ВСУ Херсон. По его словам, после возвращения всех оставленных в прошлом году территорий, русские войска возьмут под свой контроль Николаев, Одессу, Измаил и другие города.