https://ukraina.ru/20231214/1052134688.html

В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года

В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года - 14.12.2023 Украина.ру

В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года

Российская Спецоперация будет длиться ещё два года и завершится освобождением от украинской власти и армии Харькова и Днепропетровска. Об это пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки

2023-12-14T23:28

2023-12-14T23:28

2023-12-14T23:28

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спецоперация

россия

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харьков

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всу

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Журналисты отмечают, что Москва делает ставку на то, что Запад сократит финансирование Киева. На сегодняшний день, российская сторона не рассчитывает на завершение конфликта в 2024 года, а напротив, готовит среднесрочный план боевых действий.По данным СМИ, до конца 2024 года в России планируют установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области. После, уже к концу 2026 года, ВС РФ должны дойти до Днепропетровска, полагают журналисты. В результате Россия будет контролировать значительные территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, включая областные центры, утверждается в статье. Кроме того, на Херсонском направлении РФ намеревается держать оборону по Днепру, не продвигаясь на правый берег или к Одессе. Все территории левее реки должны перейти под контроль РФ в течение 36 месяцев. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всё российское руководство решительно настроено освободить от ВСУ Херсон. По его словам, после возвращения всех оставленных в прошлом году территорий, русские войска возьмут под свой контроль Николаев, Одессу, Измаил и другие города.

https://ukraina.ru/20231214/1052085034.html

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новости, спецоперация, россия, украина, днепропетровск, харьков, финансирование, всу