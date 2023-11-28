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Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ

Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру

Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ

Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Ростове-на-Дону на съезде партии "Единая Россия"

2023-11-28T19:18

2023-11-28T19:18

2023-11-28T19:18

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По его словам, регион должен стать не только землёй для отдыха и туризма, но и житницей России.Кроме того, руководство РФ намерено вернуть контроль и над другими населёнными пунктами на правом берегу Днепра. По словам губернатора, после освобождения всех оставленных в прошлом году территорий, русские войска освободят Николаев, Одессу, Измаил и другие города. Ранее министерство обороны информировало, что за сутки на херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери украинской армии составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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2023

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новости, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы рф, сво, вс рф, всу