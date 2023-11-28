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Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ
Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ
Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Ростове-на-Дону на съезде партии "Единая Россия"
2023-11-28T19:18
2023-11-28T19:18
2023-11-28T19:18
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По его словам, регион должен стать не только землёй для отдыха и туризма, но и житницей России.Кроме того, руководство РФ намерено вернуть контроль и над другими населёнными пунктами на правом берегу Днепра. По словам губернатора, после освобождения всех оставленных в прошлом году территорий, русские войска освободят Николаев, Одессу, Измаил и другие города. Ранее министерство обороны информировало, что за сутки на херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери украинской армии составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы рф, сво, вс рф, всу
Новости, Владимир Сальдо, Херсонская область, Новые регионы РФ, СВО, ВС РФ, ВСУ
Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ
Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Ростове-на-Дону на съезде партии "Единая Россия"
"Я разговаривал в пятницу с (Владимиром) Путиным, с военными – все решительно настроены вернуться в Херсон", – отметил политик.
По его словам, регион должен стать не только землёй для отдыха и туризма, но и житницей России.
"Здесь возродилась и зародилась высочайшая культура земледелия. Пшеница, подсолнечник, арбузы, томаты — всё это производится на херсонской земле. Несмотря на то, что была разрушена плотина, в этом году мы собрали почти 1,5 миллиона тон только зерновых. И наша задача — воссоздать всё это", — добавил Сальдо.
Кроме того, руководство РФ намерено вернуть контроль и над другими населёнными пунктами на правом берегу Днепра. По словам губернатора, после освобождения всех оставленных в прошлом году территорий, русские войска освободят Николаев, Одессу, Измаил и другие города.
Ранее министерство обороны информировало, что за сутки на херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери украинской армии составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".