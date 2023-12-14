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Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов
Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов - 14.12.2023 Украина.ру
Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов
Для того, чтобы украинцы не посмели спрашивать у военкомов на каком основании те задерживают их, власти Николаевской области приняли решение о создании документа в котором будут отражены полномочия и возможности работников военкоматов. Для отлова уклонистов также будут созданы мобильные комиссии, сообщил глава военной администрации Виталий Ким
2023-12-14T22:17
2023-12-14T22:17
2023-12-14T22:17
новости
украина
мобилизация
николаевская область
уклонисты
всу
спецоперация
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В эфире украинского телемарафона он заявил, что в Николаевской области, в отличии от других регионов Украины, военкомы не ходят по спортзалам, чтобы вручить повестки. С уклоняющимися от военной службы будут работать специальные комиссии. По словам Кима, Николаевская область – лидер по выполнению плана мобилизации. Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация "будет сложной", так как украинцы хотят "жить в свободном государстве, но при этом не намерены вкладываться в защиту страны". Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, николаевская область, уклонисты, всу, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, Николаевская область, уклонисты, ВСУ, Спецоперация
Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов
Для того, чтобы украинцы не посмели спрашивать у военкомов на каком основании те задерживают их, власти Николаевской области приняли решение о создании документа в котором будут отражены полномочия и возможности работников военкоматов. Для отлова уклонистов также будут созданы мобильные комиссии, сообщил глава военной администрации Виталий Ким
В эфире украинского телемарафона он заявил, что в Николаевской области, в отличии от других регионов Украины, военкомы не ходят по спортзалам, чтобы вручить повестки. С уклоняющимися от военной службы будут работать специальные комиссии.
"Мы издали приказ, все вещи доработали на областном уровне, будут созданы мобильные комиссии, они будут ездить, проверять, ловить уклонистов", - сказал он.
По словам Кима, Николаевская область – лидер по выполнению плана мобилизации.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил
, что мобилизация "будет сложной", так как украинцы хотят "жить в свободном государстве, но при этом не намерены вкладываться в защиту страны".
Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.