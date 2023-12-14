https://ukraina.ru/20231214/1052133131.html

Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов

Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов - 14.12.2023 Украина.ру

Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов

Для того, чтобы украинцы не посмели спрашивать у военкомов на каком основании те задерживают их, власти Николаевской области приняли решение о создании документа в котором будут отражены полномочия и возможности работников военкоматов. Для отлова уклонистов также будут созданы мобильные комиссии, сообщил глава военной администрации Виталий Ким

2023-12-14T22:17

2023-12-14T22:17

2023-12-14T22:17

новости

украина

мобилизация

николаевская область

уклонисты

всу

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/02/1033500265_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b8417d08c846f20c9e6490e370e350e1.jpg

В эфире украинского телемарафона он заявил, что в Николаевской области, в отличии от других регионов Украины, военкомы не ходят по спортзалам, чтобы вручить повестки. С уклоняющимися от военной службы будут работать специальные комиссии. По словам Кима, Николаевская область – лидер по выполнению плана мобилизации. Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация "будет сложной", так как украинцы хотят "жить в свободном государстве, но при этом не намерены вкладываться в защиту страны". Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, николаевская область, уклонисты, всу, спецоперация