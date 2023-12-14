Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052133131.html
Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов
Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов - 14.12.2023 Украина.ру
Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов
Для того, чтобы украинцы не посмели спрашивать у военкомов на каком основании те задерживают их, власти Николаевской области приняли решение о создании документа в котором будут отражены полномочия и возможности работников военкоматов. Для отлова уклонистов также будут созданы мобильные комиссии, сообщил глава военной администрации Виталий Ким
2023-12-14T22:17
2023-12-14T22:17
новости
украина
мобилизация
николаевская область
уклонисты
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/02/1033500265_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b8417d08c846f20c9e6490e370e350e1.jpg
В эфире украинского телемарафона он заявил, что в Николаевской области, в отличии от других регионов Украины, военкомы не ходят по спортзалам, чтобы вручить повестки. С уклоняющимися от военной службы будут работать специальные комиссии. По словам Кима, Николаевская область – лидер по выполнению плана мобилизации. Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация "будет сложной", так как украинцы хотят "жить в свободном государстве, но при этом не намерены вкладываться в защиту страны". Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/02/1033500265_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d805eeb95843a60c0b6b0d8bb605785a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, николаевская область, уклонисты, всу, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, Николаевская область, уклонисты, ВСУ, Спецоперация

Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов

22:17 14.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Tori.chelliВиталий Ким
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© commons.wikimedia.org / Tori.chelli
Читать в
Для того, чтобы украинцы не посмели спрашивать у военкомов на каком основании те задерживают их, власти Николаевской области приняли решение о создании документа в котором будут отражены полномочия и возможности работников военкоматов. Для отлова уклонистов также будут созданы мобильные комиссии, сообщил глава военной администрации Виталий Ким
В эфире украинского телемарафона он заявил, что в Николаевской области, в отличии от других регионов Украины, военкомы не ходят по спортзалам, чтобы вручить повестки. С уклоняющимися от военной службы будут работать специальные комиссии.
"Мы издали приказ, все вещи доработали на областном уровне, будут созданы мобильные комиссии, они будут ездить, проверять, ловить уклонистов", - сказал он.
По словам Кима, Николаевская область – лидер по выполнению плана мобилизации.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация "будет сложной", так как украинцы хотят "жить в свободном государстве, но при этом не намерены вкладываться в защиту страны".
Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.
 
НовостиУкраинамобилизацияНиколаевская областьуклонистыВСУСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Польский дальнобойщик покалечил трёх украинских водителей на границе – СМИ
22:17Власти Николаевской области издали приказ о задержании уклонистов
21:52В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии
21:28Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огонь
21:21Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США
21:01Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии
20:47Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России
20:43В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины
20:25В Германии судят шпиона, который продал ФСБ данные о тактике и потерях ВСУ – Bild
19:59Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ
19:46Пикирующая нация
19:38Ветеран спецподразделений МВД о "Слове пацана", московских бандах и перестроечном криминале Кривбасса
19:35Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию
19:17В Днепропетровске гремят взрывы
19:05Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом
18:43В Германии могут ввести чрезвычайную ситуацию из-за победы РФ на Украине
18:37Реакция на итоги года с Владимиром Путиным. Итоги 14 декабря на Украине
18:19Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico
18:09"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным
17:54Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря
Лента новостейМолния