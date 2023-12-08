В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах - 08.12.2023 Украина.ру
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В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах
В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах - 08.12.2023 Украина.ру
В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах
Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах. О том, что мобилизация "будет сложной" Подоляк сказал в эфире украинского телеканала
2023-12-08T23:56
2023-12-08T23:56
новости
украина
мобилизация
военкоматы
уклонисты
спорт
михаил подоляк
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По его словам, на Украине намерены изменить "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур. В скором будущем в свободном доступе будет представлено больше актуальной информации в отношении того, каким образом украинцам следует готовиться к участию в боевых действиях. Сегодня на Украине готовится программа о том, как говорить с населением о мобилизации и как "работать с людьми, которые не совсем понимают, что такое война, и к чему она может привести", добавил спикер ОП. Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мобилизация, военкоматы, уклонисты, спорт, михаил подоляк
Новости, Украина, мобилизация, военкоматы, уклонисты, спорт, Михаил Подоляк

В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах

23:56 08.12.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах. О том, что мобилизация "будет сложной" Подоляк сказал в эфире украинского телеканала
По его словам, на Украине намерены изменить "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур. В скором будущем в свободном доступе будет представлено больше актуальной информации в отношении того, каким образом украинцам следует готовиться к участию в боевых действиях.
"Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны. (...) Когда сюда придет Россия, эти люди (прим. ред. – уклонисты) будут выглядеть немного иначе. Они не будут спокойно ходить по улицам", - заявил Подоляк.
Сегодня на Украине готовится программа о том, как говорить с населением о мобилизации и как "работать с людьми, которые не совсем понимают, что такое война, и к чему она может привести", добавил спикер ОП.
Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно.
Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.
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