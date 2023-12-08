В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах. О том, что мобилизация "будет сложной" Подоляк сказал в эфире украинского телеканала
По его словам, на Украине намерены изменить "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур. В скором будущем в свободном доступе будет представлено больше актуальной информации в отношении того, каким образом украинцам следует готовиться к участию в боевых действиях.
"Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны. (...) Когда сюда придет Россия, эти люди (прим. ред. – уклонисты) будут выглядеть немного иначе. Они не будут спокойно ходить по улицам", - заявил Подоляк.
Сегодня на Украине готовится программа о том, как говорить с населением о мобилизации и как "работать с людьми, которые не совсем понимают, что такое война, и к чему она может привести", добавил спикер ОП.
Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно.
Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.