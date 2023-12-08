https://ukraina.ru/20231208/1051872648.html

В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах

В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах - 08.12.2023 Украина.ру

В ОПУ поощряют выдачу повесток украинцам в спортзалах

Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах. О том, что мобилизация "будет сложной" Подоляк сказал в эфире украинского телеканала

2023-12-08T23:56

2023-12-08T23:56

2023-12-08T23:56

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украина

мобилизация

военкоматы

уклонисты

спорт

михаил подоляк

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По его словам, на Украине намерены изменить "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур. В скором будущем в свободном доступе будет представлено больше актуальной информации в отношении того, каким образом украинцам следует готовиться к участию в боевых действиях. Сегодня на Украине готовится программа о том, как говорить с населением о мобилизации и как "работать с людьми, которые не совсем понимают, что такое война, и к чему она может привести", добавил спикер ОП. Напомним, в сеть продолжают попадать видео, снятые в разных регионах Украины, где сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматов) проводят рейды по поиску уклонистов в спортивных залах. Как отмечают представители Закарпатского военного комиссариата, на Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.

https://ukraina.ru/20231208/1051860436.html

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новости, украина, мобилизация, военкоматы, уклонисты, спорт, михаил подоляк