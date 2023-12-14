В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии - 14.12.2023 Украина.ру
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В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии
В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии - 14.12.2023 Украина.ру
В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии
За государственную измену и попытку незаконного пересечения границы, Брянский областной суд приговорил противника российской Спецоперации к 9,5 годам колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, передаёт РИА Новости
2023-12-14T21:52
2023-12-14T21:52
новости
брянская область
всу
спецоперация
сво
суд
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По данным следователей, Евгений Телегин вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований для того, чтобы пополнить ряды украинской армии. Чтобы попасть на территорию Украины он приехал из Москвы в Брянскую область, где намеревался пешком перейти границу. Планы Телегина нарушили сотрудники правоохранительных органов – погрануправления&nbsp;ФСБ&nbsp;России по региону. Брянский областной суд признал фигуранта виновным в покушении на государственную измену, то есть в переходе на сторону противника и попытке незаконного пересечения государственной границы. По данным пресс-службы, подсудимый признал свою вину в покушении на незаконное пересечение границы, но отрицал намерение принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. Ранее Верховный суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за расстрел автомобиля с беженцами в Мариуполе.
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новости, брянская область, всу, спецоперация, сво, суд
Новости, Брянская область, ВСУ, Спецоперация, СВО, Суд

В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии

21:52 14.12.2023
 
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За государственную измену и попытку незаконного пересечения границы, Брянский областной суд приговорил противника российской Спецоперации к 9,5 годам колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, передаёт РИА Новости
По данным следователей, Евгений Телегин вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований для того, чтобы пополнить ряды украинской армии.
Чтобы попасть на территорию Украины он приехал из Москвы в Брянскую область, где намеревался пешком перейти границу. Планы Телегина нарушили сотрудники правоохранительных органов – погрануправления ФСБ России по региону.
Брянский областной суд признал фигуранта виновным в покушении на государственную измену, то есть в переходе на сторону противника и попытке незаконного пересечения государственной границы.
По данным пресс-службы, подсудимый признал свою вину в покушении на незаконное пересечение границы, но отрицал намерение принимать участие в боевых действиях на стороне Украины.
"Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за расстрел автомобиля с беженцами в Мариуполе.
Александр Перенджиев интервью
21:28
Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огоньСейчас еще не время для наступления. Нужно немного подождать. Подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен
 
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