В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии
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За государственную измену и попытку незаконного пересечения границы, Брянский областной суд приговорил противника российской Спецоперации к 9,5 годам колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, передаёт РИА Новости
По данным следователей, Евгений Телегин вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований для того, чтобы пополнить ряды украинской армии.
Чтобы попасть на территорию Украины он приехал из Москвы в Брянскую область, где намеревался пешком перейти границу. Планы Телегина нарушили сотрудники правоохранительных органов – погрануправления ФСБ России по региону.
Брянский областной суд признал фигуранта виновным в покушении на государственную измену, то есть в переходе на сторону противника и попытке незаконного пересечения государственной границы.
По данным пресс-службы, подсудимый признал свою вину в покушении на незаконное пересечение границы, но отрицал намерение принимать участие в боевых действиях на стороне Украины.
"Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе.
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