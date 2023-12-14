https://ukraina.ru/20231214/1052132869.html

В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии

В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии - 14.12.2023 Украина.ру

В Брянске мужчина, решивший пополнить ряды ВСУ, получил 9,5 года колонии

За государственную измену и попытку незаконного пересечения границы, Брянский областной суд приговорил противника российской Спецоперации к 9,5 годам колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, передаёт РИА Новости

2023-12-14T21:52

2023-12-14T21:52

2023-12-14T21:52

новости

брянская область

всу

спецоперация

сво

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103040/75/1030407557_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0e38626de7dc891087832aea81ab7daf.jpg

По данным следователей, Евгений Телегин вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований для того, чтобы пополнить ряды украинской армии. Чтобы попасть на территорию Украины он приехал из Москвы в Брянскую область, где намеревался пешком перейти границу. Планы Телегина нарушили сотрудники правоохранительных органов – погрануправления ФСБ России по региону. Брянский областной суд признал фигуранта виновным в покушении на государственную измену, то есть в переходе на сторону противника и попытке незаконного пересечения государственной границы. По данным пресс-службы, подсудимый признал свою вину в покушении на незаконное пересечение границы, но отрицал намерение принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. Ранее Верховный суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за расстрел автомобиля с беженцами в Мариуполе.

https://ukraina.ru/20231214/1052131439.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, всу, спецоперация, сво, суд